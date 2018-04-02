Nöbetçi Askerleri Geçemedi

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:18
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Anahtar Kelimeler:Muhammed RukhsarAskeri Yasak Bölgeyi IhlalGüney Kıbrıs
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