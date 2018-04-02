Nöbetçi Askerleri Geçemedi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Necip Taçlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı huzurda bulunan zanlı Muhammed Rukhsar’ın 31 Mart 2018 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Dumlupınar bölgesinde 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamdan izin almaksızın Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada görevli askerler tarafından tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.