Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı bilim adamlarının oldu.

İsveç Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada iki bilim adamının ödülü "makro ekonomi alanındaki sebep-sonuç ilişkilerine dair çalışmaları" sebebiyle kazandıları belirtildi.



Sargent ve Sims, ekonomik politikaların enflasyon, milli gelir, istihdam ve yatırımlara olan etkisi üzerinde yürüttükleri çalışmalarla tanınıyorlar.



10 milyon İsveç kronu (1.5 milyon dolar) olan ödülü, iki bilim adamına takdim eden İsveç Bilimler Akademisi, bu ödülü 1968'den bu yana her yıl dağıttı.