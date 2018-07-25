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“no. 1 + 39 Sergisi” Yarın Lefkoşa’da İzlenime Açılıyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 18 (.): Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere\'den çeşitli sanatçıların iş birliği ile düzenlenen ve sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonunun yer alacağı “No. 1 + 39 sergisi”, yarın Lefkoşa’da izlenime açılıyor.

“no. 1 + 39 Sergisi” Yarın Lefkoşa’da İzlenime Açılıyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 18 (.): Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere\'den çeşitli sanatçıların iş birliği ile düzenlenen ve sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonunun yer alacağı “No. 1 + 39 sergisi”, yarın Lefkoşa’da izlenime açılıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:43
“no. 1 + 39 Sergisi” Yarın Lefkoşa’da İzlenime Açılıyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 18 (.): Kıbrıs, Fransa, İran ve İngiltere\'den çeşitli sanatçıların iş birliği ile düzenlenen ve sanatsal enstalasyonlar, resimler, fotoğraflar, performans ve sinema enstalasyonunun yer alacağı “No. 1 + 39 sergisi”, yarın Lefkoşa’da izlenime açılıyor.
Lefkoşa Surlariçi’ndeki SOL Atölye / Sergi Salonu’nda yer alacak sergi, bu atölye ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi iş birliğinde hazırlandı.
Açılışı yarın saat 19.00’da yapılacak sergi, 31 Temmuz Salı gününe kadar 18.00-21.00 saatleri arasında ziyaret açık olacak.
KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sergide eserleri yer alacak sanatçılar şunlar:
“Toya Akpınar, Selis Tutkum Altınok, Mathieu Devavry, Arianna Economou, Sümer Erek, Sinem Ertaner, Hayal Gezer, Nilgün Güney, Nurtane Karagil, Burcu Karagözlü, Osman Keten, Lee Maelzer, Omid Kalantar Motamedi, Şenol Özdevrim, Ayşe Rabo ve Sibel Kemal Uzun.”
(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI
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