Niyazi Kızılyürek’ten İki Kitap Daha…

KIZILYÜREK’İN “KAYIP ÖZNE” VE “NEDEN FEDERAL DEVLET?” ADLI KİTAPLARI YAYIMLANDI



Akademisyen, araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek’in “Kayıp Özne” ve “Neden Federal Devlet?” adını verdiği kitapları yayımlandı.

Yenidüzen Kitap yayını olarak çıkan “Aslıda Hepimiz Melankoliğiz” alt başlıklı 260 sayfalık “Kayıp Özne” adlı kitap, Kızılyürek’in Yenidüzen gazetesinde ve Gaile dergisinde yayımlanan makalelerinden derlendi.

Kitaptaki makaleler konularına göre bölümlere ayrılırken, her bölüme sunuş yazıları eklendi.

Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca “özne” olma çabalarının irdelendiği kitaptaki dört ayrı bölümde, Kızılyürek’in önsözdeki ifadesiyle “Kıbrıslı Türklerin ahvali, kendisiyle yüzleşememe hali, Türkiye’nin özellikle de AKP’nin Kıbrıslı Türklere bakışı ve garanti sorunsalı irdeleniyor”.

Kitaptaki bölümler “Kıbrıslı Türklerin Ahvali”, “Ayın Karanlık Yüzü”, “AKP’nin Nesneleştiren Bakışı” ve “Garanti mi Karantina mı?” başlıklarını taşıyor.

Kızılyürek kitabında, Kıbrıslı Türklerin özne olabilmeleri için yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunun kesin olduğu görüşünü ifade ediyor.

NEDEN FEDERAL DEVLET?

Niyazi Kızılyürek, Heterotopia Yayınları’ndan çıkan “Neden Federal Devlet?.. Kıbrıs’ta Kalıcı Barış ve Birlikte Yaşam Üzerine” adlı 190 sayfalık kitabında ise federasyonu irdeledi.

Kitabının önsözünde, federalizmin sadece Kıbrıs için değil, bütün toplumların geleceği açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu belirten Kızılyürek, “Farklı dile, dine ve kültüre sahip olan binlerce etnik grubun var olduğu, ulus-devletlerin giderek daha büyük ölçüde çok-kültürlü demokrasi ve tanınma talepleri ve ayrılıkçı akımlarla karşı karşıya kaldığı günümüz dünyasında federalizm ve federal devlet her zamankinden daha anlamlı ve kullanışlı kavramlar haline gelmiştir” dedi.

Kıbrıs’ta içinden geçilen koşullarda iki toplumun da federal devlet fikrinden uzaklaşmakta olduğunun görüldüğünü kaydeden Kızılyürek, defalarca yaşanan hayal kırıklığı ve sonu gelmeyen kısır müzakerelerin taraflarda bezginlik yarattığını, ayrıca çözüm karşıtlarının federal devlet fikrine karşı yürüttüğü sistematik kampanyaların da toplumları olumsuz etkilediğini belirtti.

Kitabının, “yılgınlık ve bezginliğin yaygınlaştığı, ‘federal devletin artık imkansız olduğu’ yönündeki görüşlerin daha sık ve giderek daha gür sesle dile getirildiği bir dönemde hazırlandığını” kaydeden Niyazi Kızılyürek, amacının boğucu momentuma rağmen federal perspektife uzun erimli bir tarih okuması, federalizm kuramları ve gelecek açısından yaklaşmak olduğunu vurguladı.

Kızılyürek, “Neden Federal Devlet?” kitabının önsözünde şu ifadelere de yer verdi:

“Statüko Kıbrıs Türk toplumunun görünürlüğünü silikleştiriyor, kuvvetten düşürüyor ve Kıbrıslı Türkleri özne olarak giderek daha büyük oranda kaybolmaya sürüklüyor. Mevcut durum Kıbrıslı Türklerin özne olarak potansiyelini besleyip kuvvetlendirecek imkanları yaratmaktan uzaktır. Bu yüzden, adada kurulacak Federal Kıbrıs Devleti Kıbrıslı Türklerin varlığı açısından apayrı bir öneme sahiptir.”

Kızılyürek’in her iki yeni kitabı da yarın başlayacak 31. Işık Kitap Fuarı’nda ve tüm kitapçılarda satışa sunulacak.