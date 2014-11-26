Nisap Bir Kez Daha Toplanamadı

TOPLANTI YARINA ERTELENDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliği nedeniyle yarına ertelendi.

Dün de toplanamayarak bugüne ertelenen Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında bugün toplanmayı denedi.

İlk yoklamada nisap yetersizliği nedeniyle Genel Kurul’a 10 dakika ara verildi. İkinci denemesinde de toplanamayan Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’a ertelendi.

Ertelenen toplantı gündeminde “KKTC Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde İmzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”; “Genel Kuruldan Yeniden Değerlendirilmek Üzere Komiteye İade

Edilen Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” yanında “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.

Milletvekilleri yarınki toplantıda ayrıca güncel konuşmalar da yapacak.