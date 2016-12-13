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13 Aralık 2016 Salı 11:56

Nijeryalılar teminata bağlandı

Nijeryalılar teminata bağlandı
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 Nijeryalılar teminata bağlandı


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da borcu olduğu iddiasıyla kaçırdıkları A.O. isimli kişiye günlerce bir evde işkence yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Emmanuel J.İkekhua, İsrael A. Edo, Clement U.Okoli, Christoper G.Ezeh ve James A.Anima aleyhlerine başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan zanlıların müştekiyi 28 Kasım tarihinde kullanımlarındaki salon araçla kaçırarak, Kızılbaşta bir apartman dairesinde zorla alıkoyduklarını söyledi. Polis, zanlılar Emmanuel J.İkekhua, İsrael A. Edo, Clement U.Okoli, Christoper G.Ezeh ve James A.Anima’nın A.O.’yu bağladıktan sonra işkence yaptıklarını ve müşteki A.O.’nun otuz bin Dolar borcunu ödemediği takdirde kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiklerini kaydetti. Polis Memuru Aykut Özkan zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını müştekinin zanlılar aleyhine yapmış olduğu şikâyeti geri çektiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.    

Yargıç Rauf Kürşad zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine ve 5’er bin TL değerinde şahsi kefalet yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler
NijeryalılarTeminat
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