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NİJERYA'DA AFRİKA KITASININ EN ESKİ KANOSU BULUNDU

NİJERYA'DA AFRİKA KITASININ EN ESKİ KANOSU BULUNDU

05 Nisan 2018 Perşembe 09:55
NİJERYA'DA AFRİKA KITASININ EN ESKİ KANOSU BULUNDU
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NİJERYA'DA AFRİKA KITASININ EN ESKİ KANOSU BULUNDU


 Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, dünyanın üçüncü, Afrika kıtasının ise en eski kanosunun bulunduğu bildirildi.
 

Enformasyon ve Kültür Bankanlığı Sekreteri Alhaji Mohammed Abare, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletine bağlı Dufana köyünde 8 bin 500 yıllık kano bulunduğunu belirtti.


Abare, Ulusal Müze ve Anıtlar Komisyonu ile Maiduguri Üniversitesinin iş birliğinde tahliye edilen Dufana kanosunun, yapılan incelemelerin ardından Afrika'nın en eski ve dünyanın üçüncü eski kanosu olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Dufana kanosunun maun ağacından yapıldığını ifade eden Abare, bulunan kanonun uzunluğunun sekiz metre, genişliğinin 0,5 metre ve derinliğinin ise 5,5 metre olduğunu duyurdu.

Abare, Dufana kanosunun kısa bir zamanda sergileneceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
En Eski KanosuBatı Afrika ülkesi Nijerya
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