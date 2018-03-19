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NİJERYA, AFRİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI İMZALAMIYOR

NİJERYA, AFRİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI İMZALAMIYOR

19 Mart 2018 Pazartesi 11:04
NİJERYA, AFRİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI İMZALAMIYOR
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NİJERYA, AFRİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI İMZALAMIYOR

 Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin, Rwanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek olan Afrika serbest ticaret anlaşmasına katılamayacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tope Elias-Fatile yaptığı açıklamada, ülkede birçok işçi sendikası tarafından yapılan protestolar sonucu Buhari'nin Afrika serbest ticaret anlaşmasını imzalamayacağını belirtti.

Elias-Fatile, "Devlet Başkanı Buhari, 21 Mart'ta Rwanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenecek olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (ACFTA) imza zirvesine katılmamak üzere yolculuğunu iptal etti." ifadelerini kullandı.

Elias-Fatile, Buhari'nin imza zirvesine katılmak yerine Nijerya'da bulunan hissedarlarla bir araya geleceğini kaydetti.

Nijerya federal kabinesi kurulu, geçen hafta bu anlaşmanın imzalanmasını onaylayarak, bu anlaşma ile ülkenin ekonomisinin gelişmesi konusunda yardımcı olacağını savunmuştu.

Öte yandan Ticaret ve Yatırım Bakanı Okechukwu Enelamah, anlaşmanın imzalanmasına karşı çıkarak, "Bu anlaşmayı imzalamadan önce ülkede bulunan hissedarlarla görüşmek gerekiyor." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Muhammadu BuhariRwandaOkechukwu Enelamah
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