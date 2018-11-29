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Nifak çetesi ''Kıbrıs Siyaseti'' deşifre oldu

Nifak çetesi ''Kıbrıs Siyaseti'' deşifre oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 23:36
Nifak çetesi ''Kıbrıs Siyaseti'' deşifre oldu

NİFAK ÇETESİ “KIBRIS SİYASETİ” DEŞİFRE OLDU

Haftalardır işadamları ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başta olmak üzere çok sayıda iş insanı ve siyasetçiyi hedef alan, İnstagram hesabı Kıbrıs Siyaseti, önceki gün özür dileyerek, sayfayı kapattığını açıkladı.

Haftalardır işadamları ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başta olmak üzere çok sayıda iş insanı ve siyasetçiyi hedef alan, İnstagram hesabı Kıbrıs Siyaseti, önceki gün özür dileyerek, sayfayı kapattığını açıkladı.

Ayşegül Baybars’ın yanı sıra Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Resmiye Canaltay’dan da, özür dileyen hesap sahiplerinin kimlikleri de açığa çıktı.

Sahte hesabın arkasında adeta bir şebeke çıktı.

Baybars tarafından görevden alınan Mağusa eski Kaymakamı Dürdane Abi Acı ve eşi. yine bu isimlere yakınlığı ile bilinen Ertuğrul Gazi Abiç, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün eski eşi Dilek Karakoyun’un ismi de, hesaba bilgi sağlayan isimler arasında yer aldı. Hesabın kurulmasında fikir sahibi olarak destek veren ismin ise, UBP Genel Başkan Adayı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu olduğu iddia ediliyor.

UBP’de genel sekreter seçimleri öncesinde de taraf olan hesap, önce Dursun Oğuz, ardından da Hasan Taçoy’u da hedef alarak, mesnetsiz suçlamalarda bulunmuştu.

Acı’nın derlediği bilgileri İstanbul’da Ali Güler’e gönderdiği, Ali Gürel’in ise bu bilgileri habere dönüştürerek, Ankara’da kendini MIT diye tanımlayan, Mevlüt Çavuşoğlu yakınlığını savunan Birol Kaya aracılığı ile “Kıbrıs Siyaseti” isimli sayfadan yayınladığı öğrenildi. Sürekli bel altı vuran, olmamış şeyleri olmuş gibi, gösteren ve ağza alınmayacak küfürleri de içerisinde barındıran Kıbrıs Siyaseti isimli İnstagram hesabının kısa sürede özür dileyerek hesabı kapattığı öğrenildi.

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