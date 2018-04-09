Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114605
ALTIN
173.785
DOLAR
4.0717
STERLİN
5.7346
EURO
4.9946
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI,...
Başkasının Kimliğine Büründü
Başkasının Kimliğine Büründü
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda...
Havalimanı’nda 110 bin TL’lik vurgun iddiası
HAVALİMANI'NDA 110 BİN TL'LİK VURGUN...
banner256

New York’taki yangının arkasından Trump çıktı

New York’taki yangının arkasından Trump çıktı

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:19
New York’taki yangının arkasından Trump çıktı
banner238

Önceki gün New York’taki Trump Tower’da çıkan ve bir kişinin ölmesi onlarca insanın da yaralanmasına sebep olan yangının arkasından ABD basını suçluyu buldu. New York Times, Trump’ın 1998’de kanunlara karşı geldiğini ve soğutma-söndürme sistemlerini “pahalı” olduğu için taktırmadığını ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Trump, ülkeyi yönetmeden önce emlak işinde başarılı bir TV yıldızı ve iş adamıydı. Farklı yatırımlarıyla milyonlarca dolar ile oynayan Trump’ın New York’ta yaptığı Trump Towers ise iş adamının en önemli yapılarından biriydi.

Fakat cumartesi günü çıkan bir yangın ile New York’un merkezindeki Trump Towers’ın bir bölümü yandı. Yangında Andy Warhol’un da sanat danışmanı olan Todd Brassner hayatını kaybederken çok sayıda insan da yaralandı. 50’nci kattaki bir dairede başlayan yangının kısa sürede söndürülememesinin sebebi ise ortaya çıktı.

Öyle ki New York Times’ın arşivine indiğimiz zaman Trump’ın 20 yıl önce şehir meclisine yangın söndürme sistemleri için savaş açtığı ortaya çıktı. Emlak kralı Trump’ın Brooklyn ve Manhattan’da o dönem meydana gelen yangınlardan sonra zorunlu tutulan yangın söndürme ve su sistemini kurmak istemediği ve bunun için büyük mücadele verdiği belirlendi.

yangin

Trump’ın yaklaşık 1 metrekarelik bir alan için kabaca bir hesapla 4 dolarlık maliyet yüzünden, “Bütün binaya bu sistemi yapmak çok pahalı olur” diyerek itiraz ettiği ve binasına bunları taktırmadığı ortaya çıktı. O dönem yaptığı baskı ve çalışmalar sonucunda dönemin belediye başkanı Rudy Giuliani’yi ikna eden Trump böylelikle milyon dolarlık binasının yanmasına izin vermiş oldu. Trump bu kanundan etkilenen iki binası Trump World Tower’a 3 milyon dolar harcayarak yangın söndürme sistemi takarken, Beşinci Cadde’deki binasına taktırmadı

Anahtar Kelimeler:
New York TimesYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı
İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE ÜMİTER, SU İŞLERİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YILMAZ ATANDI
14. ULUSLARARASI BELLAPAIS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ 11 NİSAN’DA BAŞLIYOR
14. ULUSLARARASI BELLAPAIS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ 11 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…
Partide inanılmaz olay… Genç kadına yaklaştı ve…
MECLİS MÜŞAVİRLİĞİ TARTIŞTI, İKİ TASARIYA İVEDİLİK ALINDI
MECLİS MÜŞAVİRLİĞİ TARTIŞTI, İKİ TASARIYA İVEDİLİK ALINDI
Prof. Dr. Özgöker: KAÜ mezunları iş hayatına bir adım önde başlıyor
Prof. Dr. Özgöker: KAÜ mezunları iş hayatına bir adım önde başlıyor
TAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANAN FEHMİ GÜRDALLI GÖREVİNE BAŞLADI
TAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANAN FEHMİ GÜRDALLI GÖREVİNE BAŞLADI
HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI
HALKIN PARTİSİ HAFTASONU KARPAZ BÖLGESİNDE ZİYERETLER YAPTI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
BİR HAFTADA 84 TRAFİK KAZASI, 27 YARALI
Başkasının Kimliğine Büründü
Başkasının Kimliğine Büründü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim