New York’taki yangının arkasından Trump çıktı

Önceki gün New York’taki Trump Tower’da çıkan ve bir kişinin ölmesi onlarca insanın da yaralanmasına sebep olan yangının arkasından ABD basını suçluyu buldu. New York Times, Trump’ın 1998’de kanunlara karşı geldiğini ve soğutma-söndürme sistemlerini “pahalı” olduğu için taktırmadığını ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Trump, ülkeyi yönetmeden önce emlak işinde başarılı bir TV yıldızı ve iş adamıydı. Farklı yatırımlarıyla milyonlarca dolar ile oynayan Trump’ın New York’ta yaptığı Trump Towers ise iş adamının en önemli yapılarından biriydi.

Fakat cumartesi günü çıkan bir yangın ile New York’un merkezindeki Trump Towers’ın bir bölümü yandı. Yangında Andy Warhol’un da sanat danışmanı olan Todd Brassner hayatını kaybederken çok sayıda insan da yaralandı. 50’nci kattaki bir dairede başlayan yangının kısa sürede söndürülememesinin sebebi ise ortaya çıktı.

Öyle ki New York Times’ın arşivine indiğimiz zaman Trump’ın 20 yıl önce şehir meclisine yangın söndürme sistemleri için savaş açtığı ortaya çıktı. Emlak kralı Trump’ın Brooklyn ve Manhattan’da o dönem meydana gelen yangınlardan sonra zorunlu tutulan yangın söndürme ve su sistemini kurmak istemediği ve bunun için büyük mücadele verdiği belirlendi.

Trump’ın yaklaşık 1 metrekarelik bir alan için kabaca bir hesapla 4 dolarlık maliyet yüzünden, “Bütün binaya bu sistemi yapmak çok pahalı olur” diyerek itiraz ettiği ve binasına bunları taktırmadığı ortaya çıktı. O dönem yaptığı baskı ve çalışmalar sonucunda dönemin belediye başkanı Rudy Giuliani’yi ikna eden Trump böylelikle milyon dolarlık binasının yanmasına izin vermiş oldu. Trump bu kanundan etkilenen iki binası Trump World Tower’a 3 milyon dolar harcayarak yangın söndürme sistemi takarken, Beşinci Cadde’deki binasına taktırmadı