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Nevruz olaylı kutlandı

Ülkede her yıl geleneksel olarak kutlanan Nevruz bu yıl olaylı geçti. Kutlamaya katılanlarla, polis arasında arbede yaşandı, 1 kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i serbest bırakılırken 3’ü bugün mahkemeye çıkarılacak

Nevruz olaylı kutlandı

Ülkede her yıl geleneksel olarak kutlanan Nevruz bu yıl olaylı geçti. Kutlamaya katılanlarla, polis arasında arbede yaşandı, 1 kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i serbest bırakılırken 3’ü bugün mahkemeye çıkarılacak

19 Mart 2018 Pazartesi 10:15
Nevruz olaylı kutlandı
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Ülkede her yıl geleneksel olarak kutlanan Nevruz bu yıl olaylı geçti.  Kutlamaya katılanlarla, polis arasında arbede yaşandı, 1 kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i serbest bırakılırken 3’ü bugün mahkemeye çıkarılacak

Baharın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz dün İskele Belediyesi Orman ve Kültür Parkı’nda olaylı da olsa kutlandı.

Nevruz kutlamalarında çıkan olaylar nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı. 8 kişinin ikisi dava okunmayarak serbest bırakılırken, 3 kişinin ise dün akşam saatlerinde dava okunarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

Nevruz

Geriye kalan 3 kişi ise bugün mahkemeye çıkarılacak

Polis, sabah saatlerinden itibaren bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kutlamaya katılanlar piknik alanına alınırken, tek tek üzerleri arandı.

Nevruz etkinliklerinde bazı kişilerin etkinliği provokasyona dönüştürmesi nedeniyle polis müdahale etti.

Nevruz

Arbede yaşandı, 6 kişi tutuklandı

Sabah saatlerinde piknik alanına gelmeye başlayan katılımcılarla polis arasında gergin bir ortam vardı.

Polis, İskele piknik alanında yapılan Nevruz kutlamalarında uyarılara uymayan 6 kişiyi gözaltına alırken,  tutuklamaların adil olmadığını belirten katılımcılarla polis arasında arbede yaşandı.

Polis Genel Müdürlüğü çok sayıda polisle güvenlik tedbiri alırken, üst düzey polis müdürleri de bölgede görev aldı.

Anahtar Kelimeler:
Nevruzİskele Belediyesi Orman Ve Kültür Parkı
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