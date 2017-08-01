 Nerdeyse birbuçuk kilo ağırlığında domates yetiştirdi

Tek bir domatesten salça yapmak artık mümkün.
Tam bir doğa ve toprak aşığı olan İskeleli Salih Emiroğulları, Türkiye’den geçen yıl tohumunu aldığı ayaş cinsi domates yetiştirmeye başladı. Domatesler hem büyük hem de oldukça lezzetli...
Kendisi ve yakın ailesi için sebze ürettiğini anlatan Emiroğulları, domatesi üretirken sadece hayvan gübresi kullandığını kaydetti.
Söz konusu domateslerin oldukça lezzetli olduğunu da söyleyen Emiroğulları, kabuğu diğer domatesler göre daha ince olan ayaş domatesini salça yapmak yerine çiğ olarak tüketmeyi tercih ettiklerini belirtti.
İskele’de yetiştirdiği üzümlerle de tanınan Emiroğulları, üzüm yetiştirmenin püf noktalarını da anlattı.
1974 yılından önce Güney’de çok güzel ve bakımlı bağları olduğunu gözyaşları içinde anımsatan Emiroğulları, evine ektiği üzümlerin 43 yıllık olduğunu söyledi.