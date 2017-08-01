 Nerdeyse birbuçuk kilo ağırlığında domates yetiştirdi

Tam bir doğa ve toprak aşığı olan İskeleli Salih Emiroğulları, Türkiye’den geçen yıl tohumunu aldığı ayaş cinsi domates yetiştirmeye başladı. Domatesler hem büyük hem de oldukça lezzetli...

Tam bir doğa ve toprak aşığı olan İskeleli Salih Emiroğulları, Türkiye’den geçen yıl tohumunu aldığı ayaş cinsi domates yetiştirmeye başladı. Domatesler hem büyük hem de oldukça lezzetli...

Kendisi ve yakın ailesi için sebze ürettiğini anlatan Emiroğulları, domatesi üretirken sadece hayvan gübresi kullandığını kaydetti.

Kendisi ve yakın ailesi için sebze ürettiğini anlatan Emiroğulları, domatesi üretirken sadece hayvan gübresi kullandığını kaydetti.