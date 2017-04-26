Nektarin, Kayısı Ve Şeftali Ateş Pahası

Nektarin, kayısı ve şeftali manav reyonlarındaki yerini almaya başladı. Alışverişe giden vatandaşlar Nektarin, kayısı ve şeftali fiyatını görünce şok yaşadı.
Nektarin ve şeftalinin kilo başına fiyatı 49.95 TL iken kayısının fiyatı 45.50 TL.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.