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Neden Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Güzelyurt'ta 59 yaşındaki Nejla Mağracı'yı (Hannas) öldürmekle suçlanan eşi Saim Hannas'ın cinayeti

Neden Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Güzelyurt'ta 59 yaşındaki Nejla Mağracı'yı (Hannas) öldürmekle suçlanan eşi Saim Hannas'ın cinayeti

19 Ocak 2016 Salı 09:58
Neden Öldürdüğü Ortaya Çıktı
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 NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

"BENİMLE YAŞAMAYI REDDETTİ ÖLDÜRDÜM!"

Güzelyurt'ta 59 yaşındaki Nejla Mağracı'yı (Hannas) öldürmekle suçlanan eşi Saim Hannas'ın cinayeti eşinin kendisiyle yaşamayı reddetmesi nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

Hannas'ın eşini ağzını ve burnunu kapatıp, boğazını sıkarak öldürdüğü kaydedildi.

Tutukluluk süresi dolan Hannas, Pazartesi yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar Huzuruna çıkarıldı.Hannas hakkında 4 gün daha tutukluluk emri verildi.

Beklenen Raporlar Var

Mahkemede yeminli şahadet veren polis müfettiş muavini Andın Baytunç, olayla ilgili bilgileri mahkemeye aktardı.

Baytunç, zanlı Saim Hannas'ın Nejla Mağaracı'nın kendisiyle yaşamayı reddetmesi neticesinde boğazını sıktığını, ağzını ve burnunu kapatarak ölümüne neden olduğunu söyledi.

Alınacak ifadeler ve beklenen raporlar olduğunu ifade eden Baytunç, ilk tahkikatta Nejla Mağaracı'nın boynunda morarma tespit ettiklerini de belirtti. Baytunç, zanlı hakkında dört gün tutukluluk talep etti.

Hannas: "Hücreler Soğuk"

Yargıç Meltem Dündar da, zanlıya tutukluluk süresine itirazı olup olmadığını sordu. Bunun üzerine söz alan zanlı Hannas, tutukluluk süresine itiraz ederek "sağlık sorunlarım var. Polisteki hücre çok soğuk" dedi.

Yargıç Dündar, zanlının doktor kontrolünden geçirilip, şikayeti kapsamındaki sorunun giderilmesini emretti.

Yargıcın "avukatı var mı?" sorusu üzerine yeniden söz alan zanlı, "Var. oğlum bilir" dedi. mahkemeden izin alarak soruya yanıt veren zanlının oğlu, avukatlarının Hüseyin Malyalı olduğunu ancak şu an mahkemede bulunmadığını belirtti.






Son Güncelleme: 19.01.2016 10:02
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Neden Öldürdüğü Ortaya ÇıktıNejla MağaracıNejla Mağracıyı (Hannas)
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