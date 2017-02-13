'NEDEN NÖBETÇİ VETERİNER YOK?'



Hem koyunu hem kuzuları kaybetti!

Doğuramayan koyununa yardım edecek veteriner bulamayan Enver Buldu, hem koyununu hem de iki kuzuyu birden kaybetti

Avtepeli Enver Buldu, bölgede nöbetçi veteriner olmaması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Doğum sancıları tutan ancak bir türlü doğuramayan hayvanına bakması için bölgede görevli olan iki veterinere de ulaşamadığını iddia eden Buldu’nun hem koyunu, hem de karnındaki iki kuzusu birden öldü.

Koyununun dün sabah sancılandığını ama bir türlü doğuramadığını anlatan Buldu, yıllardır çobanlık yapan ve oldukça deneyimli olan bir tanıdığının yardıma geldiğini ancak onun da koyunu doğurtamadığını söyledi.

Koyununa yardımcı olması için bölgede bulunan iki veterinere de ulaşamadığını anlatan Buldu, “Bölgede iki veteriner var, birini aradım telefonu kapalı, öbürünün telefonu önce çaldı, sonra kapalı çıktı. Hafta sonları izinliymişler. Neden nöbetçi veteriner yok?” diye sordu.

Hayvanın daha fazla acı çekmemesi için boğazını kestiklerini, en azından kuzuyu kurtarmak için karnını açtıklarını anlatan Buldu, “Hayvanın karnından iki tane kuzu çıktı ama ikisi de ölü doğdu. Ben zaten devamlı veteriner çağırmıyorum. Zor durumda kaldığım için veteriner çağırdım. Hafta sonu izinliymişler. En azından bölgede bir nöbetçi veteriner olmalı. Karpaz bölgesinde iş yok, evimizde birkaç hayvan besleyerek geçinmeye çalışıyoruz ama veterinerler sayesinde çoğaltacağımıza azaltıyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs

Kaynak: 'NEDEN NÖBETÇİ VETERİNER YOK?'