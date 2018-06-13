Neden adayım?

Çıktığım bu yolda genelde “aklım fikrim Kıbrıs, yerelde ise aklım fikrim Lefkoşa” ve Lefkoşa’ya bağlı bölgeler olduğundan dolayı aday oldum. Ancak bilinmelidir ki biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Kuzey Kıbrıs’ın en büyük sol partisi olarak sosyal belediyecilik anlamında Kuzey Kıbrıs’a her daim yenilikleri getiren parti olmuşuzdur.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak belediyeciliğin sadece çöp toplamak olmadığını aynı zaman da toplanan vergilerle kültüre, sanata, spora, eğitime, yaşlıya, gence, engelliye, kadın haklarına, tüm haklara saygılı ola bilecek şekil de, ülkenin en büyük belediyesi olan Lefkoşa Türk Belediyesini tekrardan ayağa kaldırmak için ve ülkenin aynası haline getire bilmek adına aday oldum.

Çok değil daha bundan beş yıl önceye kadar 2010 yerel seçimlerinde Lefkoşa’ya ikinci defa seçilen başkanın neler yaptığını ve Lefkoşa’nın karantinaya gire bilme riskine kadar gelen bir süreci özel de Lefkoşalı genelde ise tüm Kıbrıs olarak yaşadık.

Bu yüzden dolayı da 2013’te Lefkoşa da başkanın da istifası ile bir ara seçim yaşandı ve batmış bitmiş çöp dahi toplayamayan belediye binasında tuvalet kağıdı dahi olmayan bir başken belediyesini Cumhuriyetçi Türk Partisi seçilerek göreve geldiğimiz zaman, yaptığımız ekonomik mali düzenlemeler ile bugün amiral gemisi denilen Lefkoşa Türk Belediyesi mali açıdan yüzdürüle bilir hale gelmiştir.

Yine o döneme bakacak olursak geriye dönük dört maaşı ödenmemiş ve mağdur olan çalışanlarında mağduriyetleri giderilerek çalışma barışı sağlanmıştır. Ancak yine ardından yapılan seçimler de bizim seçimi kaybedişimiz ardına Harmancının seçimi kazanması ile devam eden ekonomik mali disiplinin 24 Haziran 2018 yerel seçimlerine giderken partim Cumhuriyetçi Türk Partisi tamamen bir demokrasi örneği göstererek Mehmet Harmancıyı destekleme kararı almıştır. Bundan dolayı Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ne kadar olgun davrandığını ve solun en köklü ve eski partisi olarak bu ülke de bireyselliğin değil toplumun önemli olduğunu göstermiş oldu.

Anacak belediye başkanlığında Harmancıyı desteklesek de belediye meclis üyeliğinde kendi aday listemizi çıkarmış bulunuyoruz. Ve diyoruz ki başkanlık ne kadar önemliyse meclis de o kadar önemlidir. Bu yüzden Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisin de ne kadar çok meclis üyesi olursa o kadar çok demokrasi olur, adalet olur, sosyal belediyecilik anlayışı olur, eşitlikçi olur, sağlık sistemi olur, kültür ve sanat olur ve aynı zaman da çalmadan, çırpmadan şeffaf bir şekil de Lefkoşalıya hak ettiği hizmeti verir durum da olur.

Bu yüzden ben Turgut Çalıcı olarak diğer yirmi üç aday arkadaşımla yerelde Lefkoşa için genelde Kıbrıs için Lefkoşalı'ya ve Kıbrıslıya verdiği vergilerle şeffaf ve daha iyi hizmet alabilmeleri adına Lefkoşa meclisine talibiz.