Necat British College (NBC )’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Necat British College (NBC )’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı CoşkusuNecat British College (NBC) ’de,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.İki gün süren etkinliklere heyecan ve mutlulukla hazırlanan Necat British College öğrencileri, Karnaval Konseptli kutlamalarda ; dans şovları ve müzik dinletileri yanısıra 23 Nisan coşkusuna renk katan kostümleri ile tam bir şölen havasında bayramlarını aileleri ve öğretmenleri ile doyasıya yaşadı.