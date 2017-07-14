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14 Temmuz 2017 Cuma 13:06

Ne hükümet, ne bakan, ne de ombudsman tanıyor!

Ne hükümet, ne bakan, ne de ombudsman tanıyor!
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Ne hükümet, ne bakan, ne de ombudsman tanıyor!

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde bulunan ve Kamp – Der yönetimi tarafından yönetilen, Karavan Alanına su götüren tankerlere Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir tarafından yasaklama getirildi.

Ombudsman raporunda belirtilen koşullara karşın,  Yeniboğaziçi’nde sakin, belediye başkanının komşusu olan Mağusa Polis Müdürü tarafından, görevlendirilen polislerce  ceza kesilmek ile tehdit edilen tankerciler, karavan alanına su götürmeye korkuyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları dahilinde olan ancak Turizm Bakanlığına bağlı özel bir yer olan Yeniboğaziçi Karavan Alanına, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı alışkanlık haline getirdiği su yasaklama işini yine hayata geçirdi. Yeniboğaziçi Karavan Alanına, Ramazan ayında bile, su götürülmesini önleyerek, insanların orucunu açmasına bile fırsat vermeyen Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, bukez Temmuz ayında artan sıcaklara karşın karavan alanına su götürülmesini engellemeye çalışıyor..

TEMMUZ SICAĞINDA SU VERİLMESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde bulunan Karavan Kamp alanına su götüren tankerler, Belediye Başkanı Kâtip Demir’in direktifi ile su götürmeye son vererek, insanları Temmuz ayının sıcak günlerinde susuz bırakırken, Ombudsman raporunun dikkate alınmadığı gözlemlendi.

OMBUDSMAN SU VERİLMESİ ÖNLENEMEZ DİYOR

Ombudsman raporuna karşın Mağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu’nun kamp girişi bölgesine polis yerleştirerek tankerler sahiplerini ceza kesme ile tehdit ettiği öne sürülüyor. Ombudsman,  hazırlamış olduğu raporda, Yeniboğaziçi belediyesinin vereceği hizmetin karşılığı olarak ücret talep edebileceği, vermediği hizmetin karşılığı olarak para talebinde bulunamayacağı,  insanların ihtiyacı olan suyun kamp alanına verilmesini de önleyemeyeceğini belirtiliyor.

NE HÜKÜMET NE BAKAN NEDE OMBUDSMAN TANIYOR

Yeniboğaziçi kamp alanında karavanı bulunan vatandaşlar, yapmış oldukları açıklamada, Katip Demir suyun verilmesini sürekli olarak engellemeye çalışıyor. Ombudsman bunu yapamayacağını söylüyor ama o bunu yapmaya devam ediyor. Belediye Başkanı ne hükümet, ne bakan nede Ombudsman dinlemiyor. Maalesef ona haddini bildirecek hükümet ve bakan da bulunmuyor dedi.

MAĞUSA POLİS MÜDÜRÜNE NE OLUYOR?

Ayni vatandaşlar açıklamalarına devamla, Belediye Başkanı Katip, Ombudsman’ın da belirttiği gibi verdiği hizmetin parasını talep edebilir. Vermediği hizmetin parasını talep edemeyeceği gibi suyu kesme gibi bir lüksü de olamayacağı Ombudsman raporunda da mevcuttur. Komşusu Mağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu vasıtası ile tanker sahiplerine ceza kestirip karavan bölgesine bu sıcaklarda su verilmemesini sağlıyor. Polis Müdürü Ombudsman raporunda belirtilen yasalara aykırı davranarak bir mahkeme söz konusu olduğu zaman, Polis camiasını risk altına sokuyor  ifadesinde bulundu.

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