Nazım Hikmet’in 114. Doğum Gününde “bir Barış Yolculuğu”

SIDIKA ATALAY’IN DÜZENLEDİĞİ, NİYAZİ KIZILYÜREK’İN KATKI YAPTIĞI, GRUP ABRA’NIN BARIŞ ŞARKILARI SESLENDİRECEĞİ ETKİNLİĞE AKINCI DA KATILACAK

Nazım Hikmet’in 114. doğum günü dolayısıyla yarın gece Bedesten’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve yabancı misyon temsilcilerinin de katılacağı bir etkinlik düzenlenecek.

İşinsanı Sıdıka Atalay tarafından Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in katkılarıyla düzenlenen “Bir Barış Yolculuğu” adlı etkinlikte Grup Abra, Nazım Hikmet yanında Kıbrıslı Türk ve Rum şairlerin şiirlerinden de şarkılar sunacak.

Etkinlik saat 18.00’de kokteylle başlayacak, konser ise saat 19.00’da.

Adadaki büyükelçiler, dini liderler, iş çevreleri, sanat ve siyaset dünyası ile basın mensuplarının katılacağı etkinliğin davetiyeyle izlenebileceği, gecenin tam kaydının daha sonra televizyon kanallarında yayınlanacağı öğrenildi.