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Nazım Hikmet’in 114. Doğum Günü Dolayısıyla “Bir Barış Yolculuğu” İsimli Etkinlik Bedesten’de Yapıldı

Şair Nazım Hikmet’in 114. doğum günü dolayısıyla Bedesten’de “Bir Barış Yolculuğu” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet’in 114. Doğum Günü Dolayısıyla “Bir Barış Yolculuğu” İsimli Etkinlik Bedesten’de Yapıldı

Şair Nazım Hikmet’in 114. doğum günü dolayısıyla Bedesten’de “Bir Barış Yolculuğu” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

15 Ocak 2016 Cuma 18:34
Nazım Hikmet’in 114. Doğum Günü Dolayısıyla “Bir Barış Yolculuğu” İsimli Etkinlik Bedesten’de Yapıldı
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KIZILYÜREK: “TARİH ŞİMDİ BİZE BİRLİKTE BARIŞA ULAŞMA İMKANI SUNUYOR. BU FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ”

 Şair Nazım Hikmet’in 114. doğum günü dolayısıyla Bedesten’de “Bir Barış Yolculuğu” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

İş insanı Sıdıka Atalay tarafından Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yabancı misyon temsilcileri, dini liderler, Rum siyasiler, bazı milletvekilleri, iş insanları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Etkinlik saat 18.00’de kokteylle başladı. Kokteylin ardından etkinliğin açılış konuşmalarını Sıdıka Atalay ve Niyazi Kızılyürek yaptı.

İş insanı Sıdıka Atalay, 24 yıl önce düzenlediği bir sosyal sorumluluk projesinde bir ortaokul öğrencisinin yazdığı, barış temalı şiiri okudu.

Niyazi Kızılyürek de konuşmasında, sanat ve barış sözcüklerinin yan yana kullanıldığını, bunun tesadüfi olmadığını söyleyerek, sanatın barışa katkısının çok büyük olduğunu vurguladı.

“Biz, barışı arayanların çocukları olarak buradayız” diyen Kızılyürek, şair Nazım Hikmet’in 1950’li yıllarda Kıbrıslı Türklerle Rumların yan yana durması yönünde tavsiyede bulunduğu mektuptan bazı bölümler okudu.

Kızılyürek, “O dönemde maalesef Kıbrıslı Türklerle Rumlar aynı saflarda dövüşemedi. Tarih şimdi bize birlikte barışa ulaşma imkanı sunuyor. Bu fırsatı kaçırmamalıyız” diye konuştu.

Daha sonra Grup Abra, Nazım Hikmet’in şiirleri yanında  Kıbrıslı Türk ve Rum şairlerin şiirlerinden de şarkılar sundu.

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