Nazım Hikmet'in Doğumunun 114. Yılı

ŞAİR, 1951 YILININ HAZİRAN AYINDA MEMLEKETTEN AYRILDIĞI TARABYA RIHTIMINDA ANILDI

Şair Nazım Hikmet, doğumunun 114. yılında, 1951 yılının Haziran ayında ülkesine veda ettiği Tarabya rıhtımında denize karanfiller atılarak anıldı.

Sarıyer Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in şiirleri okundu ve denize karanfiller bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, her sene anma etkinliklerinin daha iyi hale geldiğini belirterek, "Dostları Nazım Hikmet'i sahipleniyor. Onun dostları sadece Türkiye'de yaşayan insanlar değil, her yerde. Şimdi gelecek yıl söz veriyorum çok daha müthiş bir kutlama yapılacak burada. Çok daha farklı konseptte bir etkinlik hazırlanacak. Keşke o dönemde açıldığı tekne böyle olsaydı. Herhalde gider, sonra tekrar geri gelirdi" dedi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, katılımcılara teşekkür ederek, "Barışa hasret olduğumuz şu günde onu yürekten selamlıyorum. Neredeyse her gün bir tutukevine dönen bu güzelim Türkiyemizde bir büyük selamı da Silivri'de bulunan Can'a ve Erdem'e, bir hürriyet şairinin doğum gününde gönderiyorum" diye konuştu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen, Nazım Hikmet'le dostluklarının eskilere dayandığını söyleyerek, "Tevfik Erduran'ın söylediğine göre, uzun yıllar önce bu sahilden küçük bir motorla Karadeniz'e açılmış Nazım ve gitmiş ama bugün görüyorum ki gitmemiş. Hala burada" ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in son eşi Vera Tulyakova'nın kızı Anna Stepanova, etkinlikte olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İyi ki Nazım Hikmet doğmuş, buradan ayrılmış ve bizim ülkemize gelmiş. Bundan 24 yıl önce annem de burada sizlerle birlikteydi. Ben çok memnumun ve Nazım Hikmet'i bizler çok seviyoruz. İlişkilere bakmamak lazım. Ruslar da Türkleri çok seviyor. Eninde sonunda tekrar eski güzel günlerimize döneceğiz."

Nazım Hikmet'e mektup yazılması için bir posta kutusunun oluşturulduğu etkinlikte, Sarıyer Belediye Kadın Korosu sözlerini Nazım Hikmet'in yazdığı "Karlı Kayın Ormanında" şarkısını söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hayri İnönü, oyuncu Tarık Akan'ın da katıldığı etkinliğin ardından tekne ile boğaz turuna çıkıldı.

Nazım Hikmet şiirlerinin okunduğu teknede, Fazıl Say öncülüğünde, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan "Nazım Hikmet Korosu" da konser verdi.