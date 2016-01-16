Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Nasıl Kıydın Usta?

Güzelyurt’ta Saim Usta olarak tanınan Saim Hannas ayrı yaşadığı ancak sık sık görüştüğü eşi BRTK eski çalışanı Nejla Mağracı’yı boğarak öldürdü

Nasıl Kıydın Usta?

Güzelyurt’ta Saim Usta olarak tanınan Saim Hannas ayrı yaşadığı ancak sık sık görüştüğü eşi BRTK eski çalışanı Nejla Mağracı’yı boğarak öldürdü

16 Ocak 2016 Cumartesi 09:33
Nasıl Kıydın Usta?
banner238

 NASIL KIYDIN USTA?


Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde çöp torbası içerisinde bulunan Rus uyruklu Olesya Kupriyanova cinayetinin şoku atlatılamamışken, bir kötü haber de Güzelyurt’tan geldi. 69 yaşındaki Saim Hannas ayrı yaşadığı eşi 59 yaşındaki Nejla Mağracı’yı boğarak öldürdü.

Ayrı yaşayan ancak bir araya geldiklerinde sürekli tartıştıkları öne sürülen Hannas ile Mağracı dün öğle yemeği için görüştü ancak ailevi sorunlar nedeni ile çıkan kavga esnasında Saim Hannas korkunç cinayeti işledi. Katil zanlısı Hannas daha sonra polise giderek teslim oldu. Hannas polise verdiği ifadede, “Konuşuyorduk, kavga etmeye başladık. Olan oldu” dediği öğrenildi.

AYRILSALARDA GÖRÜŞÜYORLARDI
Güzelyurt’ta Kasım Paşa Sokak numara 23’te dün meydana gelen korkunç cinayet iddiaya göre şöyle gelişti. BRTK eski çalışanlarından Nejla Mağracı ile Saim Hannas geçinemedikleri gerekçesi ile ayrıldı. Ancak ayrılan çift yine de görüşmeye devam etti. Elde edilen bilgiye göre, Saim Hannas dün birlikte öğle yemeği yemek ve konuşmak için ayrı yaşadığı eşinin evine gitti.

KAVGA ESNASINDA CİNNET GEÇİRİP EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Yemek esnasında Saim Hannas ile Nejla Mağracı ailevi sorunlardan dolayı kavga etmeye başladı. Bu esnada kendisini kaybettiğini öne süren Saim Hannas, Nejla Mağracı’nın boynuna ellerini dolayarak boğarak öldürdü. Saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayın ardından Saim Hannas, polise giderek cinayeti anlatıp teslim oldu. Hannas’ı gözaltına alan polis, hemen olay yerine giderek güvenlik kordonu çekti ve gerekli incelemelere başladı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI, 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Olay mahallinde yapılan incelemenin ardından Nejla Mağracı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Katil zanlısı Hannas ise soruşturma amaçlı saat 16.00 sıralarında Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

KATİL ZANLISI, “OLAN OLDU”
Mahkemenin ardından Güzelyurt Adli Şube’ye götürülen zanlının buradaki sorgusu devam etti. Zanlının polise verdiği ifadede, “Konuşurken tartışmaya başladık. Olan oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Kavga ediyorduk ve ben kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

CİNAYET BÖLGE SAKİNLERİNİ ŞOKA SOKTU
Güzelyurt’ta yaşayan Nejla Mağracı ve Saim Hannas sevilen ve sayılan kişilerdi. Ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen Nejla Mağracı,2 Mayıs 1997 yılında BRTK’ da işe başlamış, Rumca dinleme servisinde 15 yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında emekliye ayrılmıştı. Güzelyurt bölgesinde, Saim usta olarak bilinen Saim Hannas ise 55 yıl boyunca, hasır sandalye, süs kabağı, tahtadan tekne, topuz, kamıştan düdük ve sazlardan iskemle yaparak geçimini sağlıyordu. Saim Hannas ilk eşinden ayrıldıktan sonra, Nejla Mağracı ile hayatını birleştirmişti. Meydana gelen cinayet bölge sakinlerini şoka sokarken, elim bir şekilde yaşamını yitiren Nejla Mağracı’nın bugün Güzelyurt’ta toprağa verileceği öğrenildi.




Starkıbrıs










..................

Son Güncelleme: 16.01.2016 09:32
Anahtar Kelimeler:
Nasıl Kıydın Usta?Saim Hannas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim