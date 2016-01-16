Nasıl Kıydın Usta?

NASIL KIYDIN USTA?
Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde çöp torbası içerisinde bulunan Rus uyruklu Olesya Kupriyanova cinayetinin şoku atlatılamamışken, bir kötü haber de Güzelyurt’tan geldi. 69 yaşındaki Saim Hannas ayrı yaşadığı eşi 59 yaşındaki Nejla Mağracı’yı boğarak öldürdü.
Ayrı yaşayan ancak bir araya geldiklerinde sürekli tartıştıkları öne sürülen Hannas ile Mağracı dün öğle yemeği için görüştü ancak ailevi sorunlar nedeni ile çıkan kavga esnasında Saim Hannas korkunç cinayeti işledi. Katil zanlısı Hannas daha sonra polise giderek teslim oldu. Hannas polise verdiği ifadede, “Konuşuyorduk, kavga etmeye başladık. Olan oldu” dediği öğrenildi.
AYRILSALARDA GÖRÜŞÜYORLARDI
Güzelyurt’ta Kasım Paşa Sokak numara 23’te dün meydana gelen korkunç cinayet iddiaya göre şöyle gelişti. BRTK eski çalışanlarından Nejla Mağracı ile Saim Hannas geçinemedikleri gerekçesi ile ayrıldı. Ancak ayrılan çift yine de görüşmeye devam etti. Elde edilen bilgiye göre, Saim Hannas dün birlikte öğle yemeği yemek ve konuşmak için ayrı yaşadığı eşinin evine gitti.
KAVGA ESNASINDA CİNNET GEÇİRİP EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Yemek esnasında Saim Hannas ile Nejla Mağracı ailevi sorunlardan dolayı kavga etmeye başladı. Bu esnada kendisini kaybettiğini öne süren Saim Hannas, Nejla Mağracı’nın boynuna ellerini dolayarak boğarak öldürdü. Saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayın ardından Saim Hannas, polise giderek cinayeti anlatıp teslim oldu. Hannas’ı gözaltına alan polis, hemen olay yerine giderek güvenlik kordonu çekti ve gerekli incelemelere başladı.
MAHKEMEYE ÇIKARILDI, 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Olay mahallinde yapılan incelemenin ardından Nejla Mağracı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Katil zanlısı Hannas ise soruşturma amaçlı saat 16.00 sıralarında Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.
KATİL ZANLISI, “OLAN OLDU”
Mahkemenin ardından Güzelyurt Adli Şube’ye götürülen zanlının buradaki sorgusu devam etti. Zanlının polise verdiği ifadede, “Konuşurken tartışmaya başladık. Olan oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Kavga ediyorduk ve ben kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.
CİNAYET BÖLGE SAKİNLERİNİ ŞOKA SOKTU
Güzelyurt’ta yaşayan Nejla Mağracı ve Saim Hannas sevilen ve sayılan kişilerdi. Ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen Nejla Mağracı,2 Mayıs 1997 yılında BRTK’ da işe başlamış, Rumca dinleme servisinde 15 yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında emekliye ayrılmıştı. Güzelyurt bölgesinde, Saim usta olarak bilinen Saim Hannas ise 55 yıl boyunca, hasır sandalye, süs kabağı, tahtadan tekne, topuz, kamıştan düdük ve sazlardan iskemle yaparak geçimini sağlıyordu. Saim Hannas ilk eşinden ayrıldıktan sonra, Nejla Mağracı ile hayatını birleştirmişti. Meydana gelen cinayet bölge sakinlerini şoka sokarken, elim bir şekilde yaşamını yitiren Nejla Mağracı’nın bugün Güzelyurt’ta toprağa verileceği öğrenildi.
Starkıbrıs
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Son Güncelleme: 16.01.2016 09:32