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11 Mayıs 2017 Perşembe 06:59

Nasa'ya Türkiye 'den Giden En Genç Yarışmacı

Nasa'ya Türkiye 'den Giden En Genç Yarışmacı
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Yağız Efe Karadayı Nasa'ya Türkiye 'den giden en genç yarışmacı oldu.

Türkiye’de Avrupa Koleji 6. Sınıf öğrencisi Yağız Efe Karadayı; Koç Üniversitesi’nin düzenlediği ve dünyada aynı anda yapılan NASA Space App Challenge yarışmasında üniversite statüsünde birinci olan tek ortaokul öğrencisi oldu..

Yarışmaya kendisi başvuran altıncı sınıf öğrencisi Yağız Efe Karadayı’nın “Migration of Wood Storks” adı ile Türkiye'de People's Choices kategorisinde birinci olması herkes tarafından takdir topladı. Projede hedeflenen konu; kıtalararası göç eden kuşların bu göç sırasında sürdürdükleri yaşamsal fonksiyonlarını bir datada toplayan mobil bir yazılım ve bu yazılımı NASA ve diğer kuruluşlarda kullanılması idi.
Üniversite öğrencilerinin yanı sıra yarışmayı takip eden General Elektric, IBM ve Microsoft yöneticileri de Yağız Efe Karadayı'nın daha ortaokul çağında kodlama yapabiliyor olmasını ve yaptıkları projenin, NASA'nın 200 milyon dolarlık projesine büyük katkı sağlamasını yürekten tebrik etti. Ayrıca proje Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sundu. 
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Nasaya Türkiye Den Giden En Genç Yarışmacı
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