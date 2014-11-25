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Narenciye Üreticileri Birliği, Eylemlerine 15 Aralık’a Kadar Ara Verdiklerini Açıkladı

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, “Başbakan’ın 15 Aralık tarihine kadar üreticilere ürün alacak bedellerini ödeme taahhüdünde bulunmasından dolayı eylemlerine belirtilen güne kadar ara verdiklerini” açıkladı.

Narenciye Üreticileri Birliği, Eylemlerine 15 Aralık’a Kadar Ara Verdiklerini Açıkladı

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, “Başbakan’ın 15 Aralık tarihine kadar üreticilere ürün alacak bedellerini ödeme taahhüdünde bulunmasından dolayı eylemlerine belirtilen güne kadar ara verdiklerini” açıkladı.

25 Kasım 2014 Salı 12:58
Narenciye Üreticileri Birliği, Eylemlerine 15 Aralık’a Kadar Ara Verdiklerini Açıkladı
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BİRLİK, ÜRETİCİLERE ÇAĞRI YAPARAK CYPFRUVEX’E VERDİKLERİ ÜRÜNLERİ GÖSTEREN LİSTELERİ 12 ARALIK’A KADAR KONTROL VE TEYİT ETMELERİNİ İSTEDİ

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, “Başbakan’ın 15 Aralık tarihine kadar üreticilere ürün alacak bedellerini ödeme taahhüdünde bulunmasından dolayı eylemlerine belirtilen güne kadar ara verdiklerini” açıkladı.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu yaptığı yazılı açıklamada, “verilen sözlerin belirtilen tarihe kadar yerine getirilmemesi durumunda narenciye üreticilerinin tepkisinin sınırsız olacağını ve doğacak neticelerden sorumlu olmayacaklarını bir kez daha önemle vurgulamak istediklerini” kaydetti.

“ÜRETİCİLER ÜRÜNLERİNİ 12 ARALIK CUMA GÜNÜNE KADAR TEYİT ETMELİ”

Cypfruvex’e ürün verip alacaklı olan ve ayrıca dalında kalıp ürününü kestirmeyen üreticilerin tespit edilerek ürün miktarlarını gösteren listelerin Birlik lokalinde bulunduğunu belirten Alioğlu, üreticilerin ödemelerde herhangi bir sorun yaşmamaları için ilgili listelerden ürün miktarlarını 12 Aralık Cuma gününe kadar kontrol ve teyit etmelerini istedi.
Alioğlu ayrıca Birlik önünde başlattıkları “narenciye” nöbetine üreticilerin destek vermesi çağrısı yaptı.

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