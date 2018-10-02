Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’na Teşekkür Etti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, Kıbrıs Meyve Sebze İşletmeleri’ne (Cypfruvex), 2015-2016 ürününe yönelik yapılan kazanç payı ödemesinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, 2016’da verilen Valensiya ürününe kilo başı 25 kuruş, işletmenin kar yapması halinde de ek olarak kilo başına 5 kuruş ödenmesi üzerinden Cypfruvex’le anlaşma yapıldığını; işletme söz konusu konu dönemde kar yapmasına rağmen, geçmiş hükümet tarafından atanan yönetim kurulunun kilo başına 5 kuruşluk ek ödemeyi yapmadığını anlattı.

Açıklamada, “Geç kalınmış olunmasına karşın üreticinin en ihtiyaçlı olduğu bir dönemde ödenmesi hususunda karar alan yeni hükümetin ilgili bakanlarına ve yeni Cypfruvex Yönetim Kurulu’na teşekkür etmeyi bir borç biliriz” denildi.

ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

Akçın, üreticilere ürünlerini aracılar vasıtası ile elden çıkarma konusunda acele etmemeleri çağrısında bulunarak, hükümet ve Cypfruvex’in fiyat konusunda üreticilerin yanında olmasını beklediklerini kaydetti.