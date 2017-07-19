Narenciye Üreticileri Birliği 50 Kuruş Avansın Ödenmesini İstiyor

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, söz verildiği halde Cypfruvex’in 20016 yılı ürünü için narenciye üreticisine kilogram başına 50 kuruş avans ödemesini gerçekleştirmediğini savundu ve ödemenin yapılmasını istediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, söz verildiği halde Cypfruvex’in 20016 yılı ürünü için narenciye üreticisine kilogram başına 50 kuruş avans ödemesini gerçekleştirmediğini savundu ve ödemenin yapılmasını istediklerini belirtti.

KKNÜB Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, Cypfruvex’in eski Yönetim Kurulu Başkanı’nın 2016 yılı ürünü için kilogram başına 50 kuruş daha avans sözü verdiğini ancak yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nın “para yok” gerekçesiyle bu sözü yerine getirmediğini savundu.

“Para yok” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Akçın, 2015 ve 2016 yılı ürünlerinden satışı yapılan konstantreden 6 milyon TL ve 4 milyon ABD doları gelir elde edildiğini, ayrıca ihracatı teşvik için devletin verdiği ihracat priminin de 11-12 milyon TL tuttuğunu, diğer gelirlerle birlikte kurumun elde ettiği gelirin 30 milyon TL’yi geçtiğini, kurumun parasının olduğunu belirtti.

2017 yılı içerisinde ürün alınmadığı halde kuruma 18-20 geçici personel ve 2 memur alındığını iddia eden Akçın, bunlara ödenen paralarla 100 küçük üreticinin ödenebileceğini kaydetti.

Narenciye üreticisinin karşılaştığı sorunlara dikkat çeken Akçın, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun bazı üyelerinin üreticinin aleyhine çalışması ve haklarının gasp edilmesinin üretici ve üretimi bitirdiğini öne sürdü.

Akçın, Yönetim Kurulu Başkanı’ndan avanslarla ilgili doyurucu açıklama ve bir an önce üreticinin ödenmesini talep etti.