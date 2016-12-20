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20 Aralık 2016 Salı 10:10

Narenciye Üreticiler Birliği’nden Eleştiri

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, 2015-2016 yılında ürün bedellerinin üreticiye tamamen ödendiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Narenciye Üreticiler Birliği'nden Eleştiri
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Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, 2015-2016 yılında ürün bedellerinin üreticiye tamamen ödendiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Akçın, yaptığı açıklamada, üreticiye 300 TL olarak vaad edilen ürünün tonu 250 TL’den ödenmesinin hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Turgut Akçın, “Geçen yıl tonu 290 TL’den ödeme yapan Cypfruvex ve ilgili bakanlık bu yıl girdilerin yüzde 50’ye varan artışı nedeniyle tonu 250 TL’den ödeme yapması kabul edilebilir bir rakam olduğunu söylemek mümkün değildir” dedi.

Akçın, sulama masraflarında yüzde 100 artış olduğu göz önünde bulundurulduğunda ödenen bu rakamın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Üreticilere 9 Aralık tarihinde yapılan duyuruda Cypfruvex’in 2016-2017 sezonunda şirkete ürünlerini vermek isteyen üreticilerin müdürlüğe müracaatlarını etmelerini istediğini ancak taban fiyat belirlemediğini savunan Akçın, “En azından konsantreye gidilecek ürün için bir taban fiyat oluşturmaları gerekirdi. Bu şekilde alım olmaz, olmamalı. Üreticiyle alay edilmektedir. Üretici konsantre ürününü kaça vereceğini bilmesi gerekir. Doğru olan da budur” dedi.

Konsantre ürünün bu yıl bin 800 dolar civarında pazarı olduğunu ve TL’nin de dolar karşısında yüzde 20 değer kaybettiği kaydeden Akçın, bu durumda ödenecek rakamın da 320 TL’den daha yüksek bir fiyat olması gerektiğini savundu.

Akçın açıklamasında şunları ifade etti:

“Güzelyurt halk ve üreticisi üvey evlat muamelesi görmekten bıkıp usanmıştır. Bölgeye yatırım yapılmadığı gibi üreticilere de sahip çıkılmıyor. Yeraltı sularının azalması ve birçok kuyunun kurumasından dolayı yüzlerce dönüm narenciye kurumaya terk edildi, ancak bundan dolayı ilgili kimselerin rahatsız olmadığı görülüyor. İlgili bakan barajdaki suyun iki yıl sonra sulamaya verileceğini beyan etmiştir. Önümüzdeki yıl yani 2017 içerisinde su getirilirse bir anlamı olur ve birçok bahçe kurumaktan kurtulur. Önümüzdeki yıl da su gelmezse bir o kadar daha bahçe kurumaya terk edilecektir.”

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