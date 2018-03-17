NAMUS PAZARLIĞI; İLK ŞART 500 BİN TL

Girne’ye bağlı Alsancak’ta 13 Mart günü meydana gelen Memduh Ulugün cinayeti farklı bir boyut kazandı.

Cinayeti planlayarak ortaklaşa işledikleri belirtilen ve bir yılı aşkın süredir Ulugün’ün evinde kiracı olarak kalan Meryem Doğu ve Mehmet Doğu çiftinin “Namus pazarlığı” yaptığı ortaya çıktı.

Ulugün’ün evinde aylık 900 TL karşılığında kiracı olarak kalan çiftin aylarca ödeme yapmadığı öğrenilirken, üçlü arasındaki tartışmaların ise Ulugün’ün “Evimden çıkın” demesiyle başladığı öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, aslında Mehmet Doğu, Ulugün ile eşi arasındaki ilişkiyi biliyordu. Ancak evden çıkılması konusunda Ulugün’den uyarı alınca Meryem Doğu’nun Memduh Ulugün’e “Kocam ilişkimizi öğrendi” dediği öne sürüldü.

Namus pazarlığı yaptılar

Bunun üzerine olay günün sabahı saat 08.30 sıralarında Memduh Ulugün, Mehmet Ulugün ve Meryem Ulugün bir araya gelerek ilişki konusunu konuştu. Konuşma Doğu çiftinin kiracı olarak kaldığı evde gerçekleşti. Mehmet Doğu, üçü arasında geçen konuşmayı cep telefonu ile kayda aldı. Elde edilen bilgilere göre video görüntülerinde şu diyaloglar geçti. Mehmet Doğu, Memduh Ulugün’den hesap sordu. Memduh Ulugün, “Şeytana uyduk” dedi. Mehmet Doğu ise namusumu kirlettin. Bunu temizleyeceksin” dedi. Namus pazarlığı yapan Mehmet Doğu, 3 şart öne sürdü.

500 bin TL istediler

Birincisi kendisi Meryem Doğu’dan boşanacaktı. Memduh Ulugün’den de boşanmasını ve karısıyla namusunu temizlemesi için evlenmesini istedi.

İkinci şartında da Meryem Doğu’dan boşanacağını, ülkeden göndereceğini söyleyerek, Ulugün’den karısının yeni bir hayat kurması için 100 bin Sterlin para istedi. Mehmet Doğu, üçüncü şartında ise ilk iki şartının kabul edilmemesi halinde hem Ulugün ile ailesini hem de kendi ailesinin tümünü öldüreceğini söyledi. Bu konuşmanın ardından Ulugün düşüneceğini söyleyerek evden ayrıldı. Daha sonra Meryem Ulugün’ü telefonla arayarak hiçbir şartı kabul etmeyeceğini söyledi ve derhal evden çıkmalarını istedi.

Her şey aslında bir senaryo

Bu gelişme üzerin karı koca oturup cinayet planı yaptı. Meryem Doğu, Ulugün’ü çağırıp öldürecekti. Mehmet Doğu ise hiç karışmayacaktı. Meryem Doğu ise polise vereceği ifadede Ulugün’ün kendisi ile zorla ilişkiye girdiğini, tehdit ve baskı altında tuttuğunu, eşinin öğrendiğini ve eşi veya ailesi tarafından öldürülmekten korktuğu için cinayeti işlediğini öne sürecekti.

Ancak Meryem Doğu’nun tek başına bu işi başaramaması Mehmet Doğu’nun da karışmasına neden oldu. Meryem Doğu, telefonla arayarak çağırdığı Ulugün’ü tam araçtan inerken bıçakladı. Ulugün kaçmayı başardı ve bu sırada olanları gizlenerek izleyen Mehmet Doğu kaçmaya çalışan Ulugün’ü yakaladı. Ve sonrasına eşine “Bıçakla” talimatı verdi.

Olaydan sonra tutuklanan Meryem Doğu ifadesinde taciz ve tecavüz iddiaları ortaya atsa da bir süre sonra bu iddiasında ısrarcı olmadı. Zaten Ulugün ile Meryem Doğu’nun telefonlarını inceleyen polis, mesajlardan gönül ilişkisi olduğunu tespit etti.

En üst seviyede güvenlik sağlandı

Planlayarak vahşi bir cinayete imza atan Doğu çifti 2 gün tutukluluğun ardından dün yoğun güvenlik önlemleri altında Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların mahkemeye çıkarıldığı saatlerde, Mustafa Çağatay Caddesinin mahkemeler önündeki bölümü trafiğe kapatıldı.

Çevik Kuvvet Birlikleri de mahkemede hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde mahkemeye getirilen çift ek tutuklama duruşmasına çıkarıldı.

Cinayet soruşturmasını yapan Polis Müfettişi Eren Gözügüzeli, 13 Mart 2018 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen “Taammüden adam öldürme, adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

Arabadan inerken bıçakladı

Polis Müfettişi, Alsancak Zeytinlik Sokak’ta kalan zanlı Meryem Doğu’nun ev sahibi olan ve evlerinin üst katında kalan Ulugün ile gönül ilişkisi olduğu gerekçesi ile zanlı Meryem Doğu’nun Ulugün’ü telefonla aradığını, eve çağırdığını belirtti. Ulugün’ün evinin 8 buçuk metre ilerisindeki boş araziye aracıyla geldiğini belirten polis, zanlı Meryem Doğu’nun olay yerine gelen ve aracından inmekte olan Ulugün’e bıçakla bir kez darbe vurduğunu, Ulugün’ün kaçmaya çalıştığını, zanlı Mehmet Doğu tarafından yakalanarak yere yatırıldığını belirtti. Polis, Mehmet Doğu’nun Meryem Doğu’ya bıçaklaması talimatı verdiğini, zanlı Meryem Doğu’nun da beş kez Ulugün’ü göğüs kısmından bıçakladığını açıkladı.

Telefon kayıtlarında her şey ortaya çıktı

Ulugün ile Meryem Doğu’nun telefonlarının incelendiğini, ikisinin gönül ilişkisi olduğuna dair tespitler yaptıklarını söyleyen polis, ayrıca Mehmet Doğu’nun cep telefonunda da görüntüler olduğunu açıkladı. Polis, görüntülerin olay gününün sabahı çekildiğini, Meryem Doğu, Mehmet Doğu ve Memduh Ulugün’ün konuşmalarının olduğunu ve bu konuşmaların ise Ulugün ile Meryem Doğu arasındaki ilişkiyle ilgili olduğunu belirtti.

Yedi gün daha tutuklu kalacaklar

Suç aletinin olay yerinde emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı Meryem Doğu’nun gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, zanlıların iki gündür tutuklu olduklarını, bu süre içerisinde 8 kişiyi sorgulayıp, 6 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis, olay günü tutuklanan Meryem Doğu’nun ilk gün ifade verdiğini, bazı iddialarda bulunduğunu ve bu nedenle Kadın Doğumda kontrolden geçirildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, parmak izi incelemesi yapılacağını, alınacak tanık ifadeleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı süreye itiraz etmezken, Meryem Doğu’dan alınan ifadenin sağlıklı olmayacağını, psikolojisinin bozulmuş olabileceğini öne sürdü. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Diyalog