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05 Ocak 2017 Perşembe 14:29

NAMUS MESELESİ: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI!

Derinya'da dehşet gecesi!

NAMUS MESELESİ: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI!
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Rum tarafında, ‘Namus’ meselesi yüzünden Hindistan uyruklu öğrenciler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi de ağır yaralandıEğitim maksadıyla Rum tarafında kalan yabancı öğrencilerin evine zorla giren 5 kişi, evdeki 8 öğrenciye bıçak, nacak, demir çubuk ve tahta sopalarla saldırdı.Rum radyosu Derinya’da meydana gelen saldırı sonucunda bir kişinin öldüğünü, 1’i ağır 3 kişinin de yaralanarak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.Hindistanlı olduklarına inanılan 5 eski öğrenci, ilk belirlemelere göre “namus meselesi” yüzünden, 8 Hindistanlı öğrencinin evine dün sabah saat 02.15’te kapıyı kırarak girdi. İçeridekilere bıçak, balta, demir çubuk ve tahta sopa ile saldıran kişiler daha sonra kaçtı. Saldırıya uğrayan öğrenciler saat 02.25’te durumu polise bildirdi.Ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinden 1’inin öldüğü saptanırken, 1’i ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi müşahede altına alındı. Rum polisi olaydan sonra kaçan saldırganları arıyor.  
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