Namık Kemal’in El Yazması Eseri Yarın DAÜ’de Sergilenecek

Namık Kemal’in 1875 yılında tiyatro türünde kaleme aldığı “Celaleddin Harzemşah” isimli el yazması eseri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ile Namık Kemal Lisesi organizasyonuyla DAÜ Aktivite Merkezi’nde sergilenecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.00’da eserin sergilenmesiyle başlayacak “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” etkinliğinde müzik dinletisinin ardından Nevzat Köle “Namık Kemal: El Yazması” konusunda konuşma yapacak.

DAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Ertuğrul Aydın ve Dr. Taylan Abiç’in konuşmacı olduğu panelin ardından etkinlikte DAÜ ile Namık Kemal Lisesi ortaklığında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasının eserleri de sergilenecek ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.