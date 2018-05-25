Nami, Serbest Liman Ve Bölge’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bugün Mağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen ve bölge müdürü eşliğinde çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Nami, çalışanlarla da sohbet etti.Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Serbest Liman bölgesindeki faaliyetleri yerinde inceleyen ve çalışmaların daha iyi şartlarda gerçekleşebilmesine, vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak için fikir alış verişinde bulunan Nami, personelin düşünce ve önerilerini dinledi.Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi’nin Mağusa Serbest Liman’daki şubesini de ziyaret eden Özdil Nami, daire personeliyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bildi aldı.(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI