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Nami: “’dışarıdan Bu Kadar Büyük Bir İşgücü İthaline Gerçekten Gerek Var Mı’ Sorusu Sorulmalı”

MECLİS GENEL KURULU SONA ERDİ (4-SON)

Nami: “’dışarıdan Bu Kadar Büyük Bir İşgücü İthaline Gerçekten Gerek Var Mı’ Sorusu Sorulmalı”

MECLİS GENEL KURULU SONA ERDİ (4-SON)

08 Mayıs 2018 Salı 14:58
Nami: “’dışarıdan Bu Kadar Büyük Bir İşgücü İthaline Gerçekten Gerek Var Mı’ Sorusu Sorulmalı”
MECLİS GENEL KURULU SONA ERDİ (4-SON)
NAMİ: “’DIŞARIDAN BU KADAR BÜYÜK BİR İŞGÜCÜ İTHALİNE GERÇEKTEN GEREK VAR MI’ SORUSU SORULMALI”

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.
NAMİ
Genel Kurul’da söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, uyuşturucu konusunun ekonomiyle de ilişkili olduğuna işaret etti ve “insanımız kendi ülkesine yabancılaşan bir süreçten geçiyor” dedi.
Nami, “Dışarıdan bu kadar büyük bir işgücü ithaline gerçekten gerek var mı” sorusunun sorulmasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Zamlar konusuna da değinen Nami, hiçbir hükümetin zaruri olmasa zam yapmayacağını kaydetti.
Nami gününde yapılmayan zamların yarattığı etkiye de işaret etti.
“ENERJİ ALANINDA ASGARİ YAPILABİLECEK ZAMMI YAPTIK”
Enerji alanında zamların en az seviyede yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu’na nizamname gönderdiklerini dile getiren Nami, bugünün şartlarında asgari yapılabilecek zammı yaptıklarını belirtti.
Nami’nin konuşması sırasında UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun doktor viziteleri zammı konusunda yerinden sorduğu soru üzerine, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, zammın Tabipler Birliği’nden gelen talep üzerine gerçekleştiğini anlattı.
TÖRE: “REFERANDUMA GİDİLSİN, YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÖNE ALINSIN”
UBP Milletvekili Zorlu Töre “Ulusal Davamız ve Guterres Çerçeve Belgesi” başlıklı konuşma yaptı.
Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimleri hatırlatan Töre, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda önemli bir aktör olduğuna işaret etti.
Bölgede yaşanan çatışma ve sorunlara değinen Töre, Türk ordusunun varlığı ve Türkiye’nin güçlü olmasının en büyük caydırıcı güç olduğunu; bu caydırıcılıktan en büyük yararı Kıbrıslı Türklerin elde ettiğini kaydetti.
“Guterres Belgesi’nde birinci hedefin Türkiye’nin Türk ordusunun fiili garantisini ortadan kaldırmak olduğunu” söyleyen Töre, Türkiye’nin seçime gittiği günlerde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Gueterres Belgesi’yle yola devam edebiliriz dediğini kaydetti.
Akıncı’nın “Crans Motana son görüşmedir, süreç sona ermiştir” dedikten sonra aniden “Guterres Belgesi’yle sonucu belli olacak şekilde müzakereler başlasın” dediğini söyleyen Töre, “Akıncı nereden direktif alıyorsa?” diye sordu.
Töre, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının ortadan kalkması halinde Kıbrıslı Türkleri büyük bir felaketin bekleyebileceğini kaydetti.
Töre, halk, Guterres belgesini benimsiyor mu benimsemiyor mu diye referanduma gidilmesi, ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne alınmasını da önerdi.
Konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorulara yer verildi. Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı.
Genel Kurul bir sonraki birleşimini 14 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirecek.
(DOĞ/ÖK)
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu
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