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Nami yarın İzmir’deki rafineri açılışına katılacak

Nami yarın İzmir’deki rafineri açılışına katılacak

18 Ekim 2018 Perşembe 19:03
Nami yarın İzmir’deki rafineri açılışına katılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, İzmir’de yarın düzenlenecek “Star Rafineri” tesisinin açılışına katılıyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı İzmir'deki törene Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in davetlisi olarak katılacak olan Özdil Nami'ye Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ülkü Taşseven eşlik edecek.

DEV YATIRIM "STAR RAFİNERİSİ" YARIN AÇILIYOR

AA’nın haberine göre, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yarın İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dev yatırım Star Rafinerisi'nin Aliağa'da yarın düzenlenecek açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Son Güncelleme: 18.10.2018 22:07
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