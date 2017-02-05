Nami Ve Mavroyannis Londra’da Temaslarda Bulundu

Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami ile Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Londra’da Kıbrıs’ta çözümün maliyeti konusunda teknik düzeyde temaslar yaptı.

TAK muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’dan aldığı bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü Londra’ya giden iki müzakerecinin bugün adaya dönmesi bekleniyor.

Müzakerecilerin siyasi değil teknik düzeyde ve Kıbrıs sorununun mali yanıyla ilgili Londra’daki çeşitli kuruşlarla temaslar yapıp bilgi almak üzere Londra’ya gittiğini belirten Burcu, daha önce de benzeri ziyaretler yapıldığını kaydetti.