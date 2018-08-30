NAMİ: UCUZ ELEKTRİK TEMİN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise konuşmasında bakanlık olarak yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade ederek bir taraftan devletin zenginden daha fazla parayı tahsil edebilmesi için neler yapılabileceği, bir taraftan da devletin kendi gelirlerinden dar gelirliye nasıl destek olabileceği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Açıklanan önerilerin ana felsefesinin bu olduğunu kaydeden Nami, bakanlığın diğer icraatları hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Organize sanayi bölgeleri için atılan adımlardan da bahseden Nami, soruna köklü çözüm getirdiklerini aktardı. Göreve geldiklerinde serbest limanın büyük birikmiş alacakları olduğunu kaydeden Nami, neredeyse tamamını tahsil ettiklerini açıkladı. Enerji konusunda da çalışmaların sürdüğünü, enerjide arz güvenliğini sağlamak ve ucuz elektriği temin etme hedeflerinin de hükümet programında yer aldığı şekliyle devam ettiğini vurguladı.