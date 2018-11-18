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Nami ticaret formunun lansman toplantısına katıldı; Temaslarda bulundu

Nami ticaret formunun lansman toplantısına katıldı; Temaslarda bulundu

18 Kasım 2018 Pazar 08:15
Nami ticaret formunun lansman toplantısına katıldı; Temaslarda bulundu

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI ÖZDİL NAMİ, ANKARA TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Ankara’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında kurulan ticaret formunun lansman toplantısına katıldı. Ankara’da çeşitli temaslar yapan Bakan Nami, temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

İş insanlarının yaptıkları bu anlamlı girişime tam destek verdiklerini belirten Bakan Nami, hali hazırda bu foruma 50’yi aşkın kişinin üye olmasını da memnuniyetle öğrendiğini bu çalışmanın yakın zamanda her iki ülkenin ticari ilişkilerine gerçekten olumlu katkı yapacağına inanç belirtti.

TİCARET BAKANI VE ENERJİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la, ilk resmi görüşmelerini gerçekleştirdiklerini aktaran Nami, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında ticaret akışının daha da hızlanması için neler yapılabileceği, mevcut bürokratik engellerin neler olduğu konularını masaya yatırdıklarını ve Bakan Pekcan’ın her türlü desteği vereceğini net bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Bir diğer mevkidaşı Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüşmesini de aktaran Nami, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin enerji ihtiyaçlarını masaya yatırarak teknik seviyede çalışma başlattıklarını söyledi.

Bakan Nami  “İki hafta önce Türkiye’den teknik bir heyet ortak enerji çalışma grubu üyesi arkadaşlarımız Lefkoşa’ya geldiler ve ortak enerji çalışma grubunun Kıbrıs ayağının üyeleriyle birlikte çalışmalarını başlattılar. Çalışmalarımız çok boyutlu elbette gündemde olan enterkornekte senkron kaplama çalışması ile ilgili teknik çalışmalar devam ediyor bunu nihayetlendirmeye çalışıyoruz. Bir fizibilite ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

ELEKTRİK KONUSU MASAYA YATIRILDI

Çalışmanın kapsamının sadece bu olmadığını da belirten Bakan Nami, “Türkiye TANAP Türk gazı Türk Akımı dahil olmak üzere doğalgaz konusunda da arzda gerçekten geçmişe oranla olağanüstü bir noktaya seviyeye gelmiş durumda ve bu doğalgaz arzından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de faydalandırabilir miyiz bunu da masaya yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bu konu ile ilgili kurumlar olan BOTAŞ ve TEİAŞ ile de çok faydalı görüşmeler yaptıklarını aktaran Nami, ön fizibilite rakamlarını masaya yatırdıklarını gelecekle ilgili çalışmaların neler olması gerektiğini kurguladıklarını, Kıb Tek başta olmak üzere kendi uzmanlarıyla bu çalışmaları önümüzdeki dönem de de devam ettireceklerini anlattı.

Bakan Nami, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne enerji arzında ucuzluk, çeşitlendirme, temizlik hedeflerine en kısa sürede ulaşmak için gereken somut adımları atacaklarını da söyledi.

Son Güncelleme: 18.11.2018 11:42
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