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Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI NAMİ: “TEK AMACIMIZ HALKIN UCUZ ENERJİYE KAVUŞMASI”

Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI NAMİ: “TEK AMACIMIZ HALKIN UCUZ ENERJİYE KAVUŞMASI”

13 Eylül 2018 Perşembe 19:50
Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''


EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI NAMİ: “TEK AMACIMIZ HALKIN UCUZ ENERJİYE KAVUŞMASI”
SAĞLIK BAKANI BESİM: “YASALAR HIZLI ŞEKİLDE GEÇİRİLECEK”
TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI ŞAHALİ: “HALKIN MENFAATİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”


 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ilçelerde sürdürdüğü toplantılara dün İskele’de devam etti.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, hükümet çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın konuşma yaptı.
Toplantıya milletvekillerinin yanı sıra MYK üyeleri de katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda katılımcıların soruları yanıtlandı, sorunlar ve öneriler not edildi.


NAMİ: “TEK AMACIMIZ HALKIN UCUZ ENERJİYE KAVUŞMASI”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmaları aktardığı konuşmasında özellikle KIB-TEK ve elektrik ile ilgili çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Enerji ve elektrik fiyatlarının “komşulara ve gelir seviyemize göre son derece pahalı” olduğunu aktaran Nami, fiyatların Türkiye’den üç kat pahalı olduğunu, Rum tarafında ise maliyetlerin aşağı yukarı aynı olduğu halde gelirlerinin fazla olması nedeniyle faturanın yarı yarıya az olduğunu belirtti.
Bu pahalılığın sebebinin üretim şeklimiz olduğunu vurgulayan Nami, dizel yakıtlı jeneratörlerle elektrik üretmenin pahalı olduğunu söyledi.
Dolarla satın alınan dizel yakıtın fiyatlarının da sürekli yükseldiğini belirten Nami, ucuza imal etmenin peşinde olduklarını ifade etti.
Nami, “Maliyetleri düşürmek için ilk akla gelen güneş enerjisi, yenilebilir enerji yani. Bunun üzerine yoğunlaştık ve çalışmaları belirli bir olgunluğa getirip Kıb-Tek’e verdiğimiz talimatla çalışmanın tamamlanmasını istedik. Bir diğeri de Türkiye’den enterkonnekte sistemle kablo ile elektrik sağlamak. Bu projenin hayata geçmesi için net bir irade ortaya konuldu. Türkiye’nin harekete geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Tek amaçlarının halkın artık ucuz enerjiye kavuşmasının sağlanması olduğunu kaydeden Nami, sanayi bölgeleri ve serbest limanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Kalkınma Bankası’nda atılan adımlarla Avrupa standartlarında bir kurum yaratacakları inancını belirten Nami, kurumun alt yapısının modern bir yapıya kavuşacağını kaydetti.
Nami, “Kalkınma Bankası tarihte ilk defa kendi başına işletme kredisi vermeye başladı. Yatırım için müracaat etmeseniz bile işletme sermayesine ihtiyacınız varsa kredi imkanı sağlanıyor” dedi.
Bankaya, güneş enerjisi için yapılan tüm başvuruların neredeyse tamamının onay aldığını da aktaran Nami, KOBİ-GEM’in de özellikle gençlere destek verdiğini belirtti.


BESİM: “YASALAR HIZLI ŞEKİLDE GEÇİRİLECEK”
Sağlık Bakanı Filiz Besim de yaptığı konuşmada, ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini ancak bu toplumun çok daha zor günler gördüğünü, sevgi ve saygıyla el ele vererek, çok çalışarak ve üreterek bu zor günlerin altından kalkacaklarına inanç belirtti.
Sağlığın zor günlerde, ekonomik krizlerde en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna değinen Besim, eldeki tüm imkânların kullanılarak sağlık merkezlerini güçlendirmek zorunda olduklarını kaydetti.
Besim, ülkenin en ücra köşesindeki vatandaşlara kadar hizmet götürmek zorunda olduklarını belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinin de bu hükümet döneminde çok önemsendiğini söyledi.
Besim, kadın sağlığından prostat kanserine kadar halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilçe hastanelerinde yapılan yatırımları aktardı.
İlçe hastanelerinin yeni dönemde daha da güçlendirileceğini ifade eden Besim, hasta bakıcılığı programı hakkında da bilgi vererek, hiçbir şey bilmeden insanların hastanelerde hastalara bakmasının doğru olmadığını, 17 Eylül’de bu eğitimlerin verilmeye başlanacağını belirtti.
Damacana su kullanımı konusunda da hassas olduklarını, halk sağlığında denetimin çok önemli olduğunu aktaran Besim, ülkede çok ciddi yapısal sorunlar olduğunu ve Meclis açılır açılmaz çok önemli yasaların hızla geçirileceğini kaydetti.


ŞAHALİ: “HALKIN MENFAATİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, verdiği örneklerle arpa ve su konusunun ülkedeki sistemsizliğin, günü birlik çözüm üretmenin sonuçları olduğunu söyledi.
Kaybedilen zamanı telafi ederek çağdaş bir tarım sistemi yaratmak için çalıştıklarını vurgulayan Şahali, gerek yasalarla ilgili gerek yasaların uygulanması ile ilgili yığınla problem olduğuna dikkat çekerek, bunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.
Şahali, “Yapısal sorunlar vardır ve çözülmesi için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Demokratik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Tarafları aynı masa etrafında toplamak, çözüm üretmek, kararlı olmak gerekir ama uzlaşamadığınız noktalarda siyasi sorumluluğu üstlenerek o yolu yürümek lazım. CTP üretenin yanında emeğinin değerini büyüten bir partidir. Tüzüğümüzde yer alan, halka vaat ettiğimiz de budur” dedi.
Adil bölüşümün ve örgütlü toplumun önemine de değinen Şahali, icraatların hükümet programı doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.
Toprak Ürünleri Kurumu’nun faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğunu da belirten Şahali, kurumun önemi hakkında da bilgi verdi.
Fırsatçıların önüne geçmek için de tedbirler alındığını aktaran Şahali, halkın menfaatinin her şeyden daha önemli olduğunu belirtti.


SORAKIN: “YENİ POLİTİKALARLA SORUNU AŞACAĞIZ”
CTP Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, hükümete gelinen bu dönemde yaşanan talihsizliklere değinerek Türk Lirası’nın değer kaybından yaşanan sorunlarla baş edilmeye çalışıldığını, zor bir dönemden geçildiğini belirtti.
Ülkenin ciddi bir ekonomik krizin içinde olduğunu belirten Sorakın, hükümetin tüm çabasının sivil toplum, sendika ve paydaşlarla ortak hareket ederek dar boğazı aşmak olduğunu söyledi.


“YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40”
Meselenin toplumsal olduğunu vurgulayan Sorakın, tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek, 1 Ocak’tan bu yana Türk Lirası’nın yüzde 80’e yakın değer kaybına uğradığını, yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 40 olduğunu söyledi.
“Anlayış birliği içinde bizden kaynaklanmayan bu sorunları aşmaya çalışacağız” diyen Sorakın, “Bu krizin altından kalkacak politikaları üretecek olan partinin de CTP olduğunu” söyledi.
Üreterek, üretilenleri pazarlayarak, yeni politikalarla bu sorunu aşacaklarını söyleyen Sorakın, Kıbrıs sorununda ise federal çözüm dışında bir seçeneğin bulunmadığını belirtti.
Sorakın partinin bu amaçla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.


 

Son Güncelleme: 13.09.2018 20:11
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