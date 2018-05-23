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Nami, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyetiyle Görüştü!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen teknik bir heyet ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanı ile görüştü.

Nami, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyetiyle Görüştü!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen teknik bir heyet ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanı ile görüştü.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:01
Nami, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyetiyle Görüştü!


Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen teknik bir heyet ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanı ile görüştü.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nami’nin daveti üzerine adaya gelen heyetle Ankara’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile imzalanan Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği Protokolü’nün uygulanması konuları ele alındı.

Görüşmede, yeni yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesini ihtisas alanı şeklinde oluşturmak üzere iki bakanlık arasında varılan işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi de konuşuldu.

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Özdil Nami, kabul sırasında, TÜBİTAK imkanlarından KKTC’nin de faydalanabilmesi yönündeki çalışmaların yoğunlaştırılması ve bu çalışmaların takvimlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. 

İki günlüğüne KKTC’de bulunacak teknik heyet ile ticaret ve sanayi başlıkları altında sürdürülen çalışmaların sonuçlarının yarın Nami’ye sunulacağı belirtildi.



 

Son Güncelleme: 23.05.2018 20:35
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