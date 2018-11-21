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Nami: “Enerjide daha istikrarlı fiyatlar amaçlıyoruz“

Nami: “Enerjide daha istikrarlı fiyatlar amaçlıyoruz“

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Nami: “Enerjide daha istikrarlı fiyatlar amaçlıyoruz“

BUGÜN EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI, BAŞSAVCILIK, MAHKEMELER İLE BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

NAMİ: “ENERJİDE DAHA İSTİKRARLI FİYATLAR AMAÇLIYORUZ. TEMİZ ENERJİ VE TÜRKİYE-KKTC ARASINDA KABLO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR… ÇOKLU TARİFE SİSTEMİYLE FİYATLANDIRMAYA GEÇİLECEK”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 13 Kasım Salı günü başladığı 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili toplantılarına dört günlük aranın ardından bugün devam ediliyor.

Bugünkü toplantının gündeminde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Mahkemeler ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri var.

Komite toplantısında ilk olarak 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

NAMİ

Bakanlığının bütçesiyle ilgili ilk sözü alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlığın 41 kişilik kadrosunun 15’inin boş olduğunu ve bir hukukçu bulunduğunu söyledi.

Eksiklikleri gidermek için jeneratör ihalesini sonuçlandırdıklarını dile getiren Nami, bakanlığa giriş çıkışları denetleyen bir sistem de kurulduğunu söyledi.

Nami, bugüne kadar 350 işletmeye kredi verildiğini, 97 kişiye de eğitim verildiğini kaydetti.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ ARTTI”

Enerji Verimliliği Komitesini oluşturduklarını dile getiren Nami, yenilenebilir enerji kapasitesinin arttığını da belirtti.

Akaryakıt Birimi’nin benzin istasyonlarındaki denetimleri hakkında bilgi veren Bakan Nami, Ticaret Dairesi’nin denetimlerini artırarak yasalara uymayanlara cezalar kestiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Alo 171 şikayet hattına gelen şikayetlere cevap verildiğini belirterek, ithal edilen ve üretilen sebzelerin de denetlenmesi için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

“SANAYİ BÖLGESİ’NDE İPTAL EDİLEN ARSALAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLEREK DAĞITILDI”

Sanayi Dairesi’nin donatılan yeni yetkilerle işbaşında olduğunu dile getiren Nami, Sanayi Bölgesi’ndeki iptal edilen arsaların değerlendirme komitesi tarafından tekrar değerlendirilerek hak ediş usulüne göre dağıtıldığını belirtti.

Sanayi Dairesi’nin kira borçlarıyla ilgili uyarıda bulunduğunu dile getiren Nami, bunların da düzenlenerek sisteme oturtulduğunu ifade etti.

Nami, Serbest Liman’da bölgenin ıslah edilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kalkınma Bankası’nın hükümetin vizyonuyla birlikte yeni kredi fonları uygulamaya başladığını dile getiren Nami, bunların da mikro kredi ve finansal destek programları gibi programlar olduğunu belirtti.

DAHA İSTİKRARLI FİYAT… ÇOKLU TARİFE

Enerji üretiminde daha istikrarlı fiyatları amaçladıklarını dile getiren Nami, temiz enerji için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

KKTC ile TC arasında kablo ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Nami, elektrikte çoklu tarife sistemi ile fiyatlandırmaya geçileceğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 22.11.2018 01:39
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