Nami: “Enerji Modelimizde Köklü Değişikliğe Gitmemiz Artık Kaçınılmaz”

KTMMOB “KKTC ENERJİ PLANLAMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ALTERNATİFLERİNİN İRDELENMESİ” KONULU SEMİNER VE ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ



EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI NAMİ: “KKTC ÖZELİNDE BİZİM DE ARTIK ENERJİ ÜRETİM MODELLERİMİZİ FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞACAK ŞEKİLDE KURGULAMAMIZ KAÇINILMAZDIR”



“1 KİLOWATT ELEKTRİĞİN MALİYETİ BİZDE 1 TL, TC’DE 30 KURUŞ… ENTERKONNEKTE ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, gelecekteki enerji modelinde köklü değişikliğe gidilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, fosil yakıtlardan uzaklaşmak gerektiğini söyledi.

Nami, 1 kilowatt elektriğin maliyetinin KKTC’de 1 TL, Türkiye’de ise 30 kuruş olduğunu ifade ederek KKTC’nin enerji şebekesini Türkiye’nin enerji şebekesiyle enterkonnekte hale getirmenin de üzerinde yoğun çalıştıkları konulardan biri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” konulu seminer ve çalıştay düzenledi.

Golden Tulip Otel’de yer alan seminer ve çalıştayda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KTMMOB Yönetim Kurulu üyesi ve Düzenleme Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ve KTMMOB Genel Başkanı Seren Aysal birer konuşma yaptı.

Çalıştay, birlik temsilcilerinin ve uzmanların katılımıyla düzenlenecek atölye çalışmasının ardından sonra erecek.



NAMİ



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Gelecekteki enerji modelimizde köklü değişikliğe gitmemiz artık kaçınılmazdır” dedi.

“KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” konusunun önemine dikkat çeken Nami, bu konulara bilimsel metotlarla yaklaşmak ve bu bilimsel çalışmalar ışığında takip edilecek konular çizmenin şüphesiz çok daha sağlıklı olacağını kaydetti.



Kıb-Tek’in ülkede arz güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve bunun en ekonomik üretim metotlarıyla yapılması için yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Nami, göreve geldikleri andan itibaren araştırmalarını enerji yatırımlarının azami arz güvenliğinin asgari maliyetle nasıl sağlanabileceği üzerine yoğunlaştırdıklarını belirtti.



“YENİLENEBİLİR ENERJİ METOTLARININ MALİYETLERİ HIZLA DÜŞÜYOR”



Dünya enerji sektöründe baş döndürücü bir hızla yaşanan değişimi görmek ve ülke özelinde bunların etkilerini hesap etme bilincine de kısa sürede vardıklarını söyleyen Nami, dünyada şu an enerji devriminin gerçekleşmekte olduğunu, geçmişte pahalı ve ütopik görülen yenilenebilir enerji metotlarının maliyetlerinin inanılmaz bir hızla düştüğünü, kömür kullanımından da daha ucuz seviyelere inen maliyetlere geldiğini vurguladı.



Sonuçlanmış uluslararası ihalelere bakıldığında, güneş enerjisi üretim maliyetlerinin birçok ülkede kilovat saat başına 5 dolar cente kadar gerilediğini gördüklerini dile getiren Nami, halihazırda KKTC üretim maliyetlerinin sabit gider hariç 11 centin üzerinde olduğunun düşünüldüğünde rakamların çok fazla çarpıcı olduğunu belirtti.



Özdil Nami, Birleşmiş Milletler’in 2017 çevre raporunda, dünyada yapılan tüm yeni elektrik üretim yatırımlarında güneş enerjisinde yaratılan yeni kapasite miktarının diğer tüm enerji üretimlerinden daha fazla olduğunun belirtildiğine dikkat çekerek, bunların çok çarpıcı gelişmeler olduğunu söyledi.



Aynı rapora göre sadece bir yıl içinde bu sektöre yapılan küresel yatırımın 160 milyar doları geçerek sadece bir yılın içerisinde reel anlamada yüzde 16’lık bir artış gösterdiğini dile getiren Nami, dünyaya enerji üretiminin nasıl bir değişim içinde olduğunu gösteren başka göstergelerin de bulunduğunu kaydetti.



FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMAK



“KKTC özelinde bizim de artık enerji üretim modellerimizi fosil yakıtlardan uzaklaşacak şekilde kurgulamamız kaçınılmazdır” ifadelerini kullanan Nami, Türk Lirası’nın değerinde yaşanan ani düşüşlerin ve bundan ayrı olarak akaryakıt fiyatlarına dolar bazında gelen artışların halihazırda toplam kilovat saat maliyetini 1 Türk Lirası seviyesine getirdiğini söyledi.



Artışın nerede duracağını kimsenin bilmediğini vurgulayan Nami, bu enerji maliyetleriyle rekabetçi bir ekonomi yaratılabileceğini düşünmenin son derece zor olduğunu kaydetti.



“BİZDE 1 TL, TC’DE 30 KURUŞ… ENTERKONNEKTE ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”



Ada ülkesi olunmasından dolayı her türlü maliyetin arttığını, buna ek olarak da izolasyonların da getirdiği maliyetlerin yükü daha da ağırlaştırdığını söyleyen Nami, “Bizde maliyetler 1 TL seviyelerine çıkmışken, Türkiye’de 30 kuruş seviyesinde toptan satış fiyatında olduğunu da takip ediyoruz. Bu nedenle üzerinde yoğun çalıştığımız konulardan biri de enerji şebekemizi Türkiye’nin enerji şebekesini ile enterkonnekte haline getirmektedir. Bu bağlantı her iki tarafın da daha ucuz ve güvenli enerji arzı sağlamasına olanak sağlamıştır” şeklinde konuştu.



Hedeflerinin sistemin bu tip bir bağlantının sağlayacağı avantajlara süratle kavuşulması olduğuna dikkat çeken Nami, gelecek enerji modelinde köklü değişikliğe gitmenin artık kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle yüz yüze geldiklerini vurguladı.



Değişimin elbette planlı olması gerektiğini dile getiren Nami, değişimin en iyi şekilde nasıl yapılacağı konusunda bugün yapılacak çalışmaların da son derece faydalı ve ışık tutacağına şüphesi olmadığını kaydetti.



ABBASOĞLU



KTMMOB Yönetim Kurulu üyesi ve Düzenleme Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu da, adada enerji konusunun ağırlıklı şekilde sorun olduğu zaman konuşulduğunu fakat birlik olarak enerjinin sorun çıktığı zaman değerlendirilen veya gündem olduğunda konuşulan bir konu olmanın ötesine geçmesini amaçladıklarını söyledi.



Birliğin enerji konusunda baş aktör olduğunu dile getiren Abbasoğlu, birliğin istenilen düzeyde aktif rol almadığını, bundan sonraki süreçte aktif ve karar verme yapısının içerisinde olması gerektiğini belirtti.



Enerjide üretim konuşulduğunu, tüketimin her zaman ikinci plana atıldığını dile getiren Abbasoğlu, çalıştayın içeriğinde üretimin yanında teknik kısımların da tartışılacağını kaydetti.



Çalışay hakkında bildi veren Abbasoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları da anlattı.



HÜDAOĞLU: “PLANLAMA VE ENERJİ, TOPLUMSAL GELİŞMEYİ SÜRÜKLEYİCİ UNSUR”



Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu da toplantının açılışındaki konuşmasında, enerjinin ihtiyaç olduğunu ve tartışılması gerektiğini kaydetti.



Enerjinin en basit tanımıyla iş yapabilme yeteneği olduğunu dile getiren Hüdaoğlu, ülkelerin toplumsal gelişmelerini sürükleyici unsurların başında planlama ve enerji kullanımının geldiğini kaydetti.



Halkın en doğal hakkı olan enerjiye erişimin en iyi koşullarda sağlanmasının esas alınması gerektiğini dile getiren Hüdaoğlu, gelişmiş toplumlarda enerjinin ekonomi dengesini özenle gözeten planlar yapıldığını anlattı.



AYSAL: “VATANDAŞIN EN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ KONU ENERJİ”



KTMMOB Genel Başkanı Seren Aysal ise Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kayıplarının etkisini her geçen gün daha da hissettikleri bir ortamda vatandaşın özellikle olumsuz etkilendiği en önemli konunun enerji olduğunu kaydetti.



Dünya ülkelerin ucuz enerjiye ulaşmanın yollarını aradığına dikkat çeken Aysal, dünyada enerji konusunda gelişmeler yaşarken KKTC’nin stratejisinin ne olacağının sorulması gerektiğini ve hükümetlerin bir enerji politikasının olması gerektiğini belirtti.