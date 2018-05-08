Nami: “Ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz…

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (3)

NAMİ: “EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ… REFORMLARIN HIZLA HAYATA GEÇİRİLMESİ HEDEFİMİZDİR”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami,KKTC ekonomisin büyümesi için çalıştıklarını vurguladı.



TC ile imzalanan programlarda gelinen noktalar konusunda inceleme yaptıklarını, eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını kaydeden Nami, “KKTC üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Esas öneli olan reformlardır. Reformların hızla hayata geçirilmesi hedefimizdir” dedi.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda ağırlıkla ekonomik konular gündeme getirilerek tartışıldı.



ÇALUDA: ”DERİNYA VE APLIÇ KAPILARI EŞ ZAMANLI AÇILMALI”



UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Sınır Kapılarının Eş Zamanlı Açılması ile ilgili güncel konuşma gerçekleştirdi.



Çaluda, konuşmasına başlamadan önce, dün ilçelerinde yaşanan doğal afetten etkilenenlere geçmiş olsun dedi.



Hükümetin insanların yaşadığı zarar ziyan bedelini hemen ödemesi gerektiğini vurgulayan Çaluda, dün yaşananların hatalı kaldırım ve bazı ıslah çalışmalarıntam olarak yapılmamasından kaynaklandığını kaydetti.



Sınır kapılarının açıldığı 2003 yılından sonra vatandaşların Güney’e sorunsuz birşekilde gidip geldiğini dile getiren Çaluda, Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılması yönünde girişimlerin yapıldığını fakat Rum tarafının ayak sürümelerinden dolayı kapıların açılamadığını belirtti.



Derinya ve Aplıç kapısının eş zamanlı açılacağının bilindiğini fakat geçen hafta yapılan farklı açıklamadan üzüntü duyduklarını dile getiren Çaluda, bölge halkının kapıların eş zamanlı açılmasını talep ettiğini söyledi.



Aplıç kapısının Lefke bölgesi açısından çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çaluda, bölgenin canlanması için devletin alternatif teşvik sistemi getirmesi gerektiğini dile getirerek, esnafın ve geçlerin bölgede yaşadığı ciddi sıkıntılardan dolayı bölgenin durumunun git gide kötüye gittiğini kaydetti.



ŞAHALİ: “İLGİLİ BİRİMLER DÜN LEFKE’DE GÖREV BAŞINDAYDI”



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dün Lefke bölgesinde yaşanan doğal afet ile ilgili yaptığı konuşmayı eleştirdi.



İlgili tüm birimlerin dün görev başında olduğunu söyleyen Şahali, devletin görevlerini nasıl yerine getirmesi konusunda da bilinçli olduğunu kaydetti.



ÇALUDA



UBP Milletvekili Ahmet Çaluda tekrar söz alarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin kendisine ve partisine yönelik yaptığı konuşmayı eleştirdi.



TATAR:“EKONOMİNİN BUNDAN SONRAKİ SEYRİ NE OLACAK?”



UBP Milletvekili Ersin Tatar, “Son Ekonomik Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.



Dün yaşanan afetten dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, bu olayın ekonomik yönünün de olacağını söyledi.



Geçen hafta yıllık ekonomik protokolün imzalandığını, bundan dolayı da bütçeye TC kaynaklarından aktarımların olacağını dile getiren Tatar, dövizin yükselişi ile birlikte birçok ürüne artış yapıldığına dikkat çekerek, önemli olanın ekonominin bundan sonraki seyrinin ne olacağının bilinmesi gerektiğini söyledi.



Dövize bağlı yükselişle alım gücünün düştüğünü söyleyen Tatar, ekonomide daralma ve küçülme olabileceğinden, önlem olarak kamuya ekonomik yarar sağlayacak açılımlar gerektiğini, bundan dolayı da reformların acil hayata geçmesi için çalışmaların yapılasını talep etti.



NAMİ: “EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KKTC ekonomisin büyümesi için çalıştıklarını kaydetti.



Dövizdeki yükseliş karşısında TL kullanımını teşvike yönelik tedbir aldıklarını hatırlatan Nami, piyasaya nakit girişini sağlayarak piyasayı canlı tutmak için somut adımlar attıklarını kaydetti.



TC ile imzalanan programlarda gelinen noktalar konusunda inceleme yaptıklarını, eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını kaydeden Nami, “KKTC üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Esas öneli olan reformlardır. Reformların hızla hayata geçirilmesi hedefimizdir” dedi.



Nami, reformlar konusunda muhalefetten de destek istedi.



Özdil Nami, yeni bir organize sanayi bölgesi için yerin tespit edildiğini, kısa sürede çalışmalarının başlayacağını aktardı.



Ülkedeki standartları yükseltmek konusunda Türkiye’de mutabakatimzalandığını hatırlatan Nami, önümüzdeki dönem için hedefledikleri projelerle ve yasalarla ilgili de bilgi aktardı.



SUCUOĞLU: “EKONOMİDE SIKINTILARIN AŞILMASI İÇİN NEDEN KRİZ MASASI OLUŞTURULMUYOR?”



UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu “Ekonomideki Son gelişmeler ve KKTC’deki Uyuşturucu Problemi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.



Hükümetin yaptığı zamları eleştiren Sucuoğlu, Fiyat İstikrar Fonunda para olmadığı yönündeki iddialara karşılık da Fiyat İstikrar Fonunda yaklaşık 112 Milyon TL para olduğunu söyledi.



Sucuoğlu, temel ihtiyaçların KDV’lerinde indirime gidilmesi yönünde karar üretilebileceğini, ancak hükümetin halkı piyasayı rahatlatacak hiçbir tedbir almadığını savundu.



Sucuoğlu, ekonomide sıkıntıların aşılması için hükümetin neden bir kriz masası oluşturmadığını da sordu.



Sucuoğlu, Hükümetin açıkladığı 10 maddelik önlemlere ilişkinResmi Gazetede hiçbir şey görmediğini belirtti.



