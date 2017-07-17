Nami, ABD’ye Gitti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Crans-Montana’daki gelişmeleri BM’deki çeşitli ülkelerin temsilcilerine anlatmak üzere görevlendirilen Nami, temaslarını tamamlamasının ardından önümüzdeki hafta KKTC’ye dönecek.

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