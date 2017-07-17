Nami, ABD’ye Gitti

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, New York’ta temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Crans-Montana’daki gelişmeleri BM’deki çeşitli ülkelerin temsilcilerine anlatmak üzere görevlendirilen Nami, temaslarını tamamlamasının ardından önümüzdeki hafta KKTC’ye dönecek.
Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı, 9 günlük çalışmanın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sonuçsuz kaldığını açıklamasıyla sona ermişti.