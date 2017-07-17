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17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:55

Nami, ABD’ye Gitti

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, New York’ta temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Nami, ABD'ye Gitti
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 Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, New York’ta temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Crans-Montana’daki gelişmeleri BM’deki çeşitli ülkelerin temsilcilerine anlatmak üzere görevlendirilen Nami, temaslarını tamamlamasının ardından önümüzdeki hafta KKTC’ye dönecek.

Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı, 9 günlük çalışmanın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sonuçsuz kaldığını açıklamasıyla sona ermişti.

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