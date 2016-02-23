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Nalbantoğlu'nda Can Çekişerek Öldü!

Ölmesini beklediler!

Nalbantoğlu'nda Can Çekişerek Öldü!

Ölmesini beklediler!

23 Şubat 2016 Salı 16:11
Nalbantoğlu'nda Can Çekişerek Öldü!
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NALBANTOĞLU’NDA CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ!

Eniz Orakcıoğlu

Geçtiğimiz günlerde kocası Ömer Kıral’ı kaybeden Raziye Kıral isimli bir vatandaş, eşine Dr. Nalbantoğlu Hastanesi acil servisinde müdahale edilmemesi sonucunda öldüğünü savundu.

Yeni Bakış’a eşinin gözleri önünde can çekişini anlatan Kıral, 10 yıldır böbrek hastası olan eşinin belli günlerde ek olarak diyalize girerek rahatladığını ancak olay günü doktoru Düriye Deren Oygar’ın özel polikliniğinde muayenede olduğu için acile yönlendirilerek hayatlarının karartıldığını iddia etti

Güzelyurt’taki evlerinden güle oynaya çıktıklarını belirten Kıral, “Doktor Oygar’ı defalarca aradık ancak açmadı. Sekreteri telefonu açarak özel muayenede olduğunu belirterek acil servise gitmemizi söyledi.

Acil serviste de eşime hiçbir müdahalede bulunulmadı ve eşim orada can verdi” dedi

Hastane yetkililerinin eşinin cenazesini de kendilerine bir süre vermemekte direttiğini iddia eden Kıral, “Biz bu memlekette yalana alıştık. Ölüm belgesini almaya geldiğinde doktorlar ne yazacaklarını bilemeyip solunum yetmezliği, böbrek rahatsızlığı dedi. Can çekişen bir insana saatlerce müdahalede bulunmayıp bekletip ölümüne neden oldular ” dedi.

Yeni Bakış 
Son Güncelleme: 23.02.2016 18:18
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