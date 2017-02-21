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21 Şubat 2017 Salı 07:47

NAİMOĞULLARI:“EYLEM YAPMA DEĞİL, ÇÖZÜM BULMA YOLUNA GİDİYORUZ”

Hayvan Üreticileri, Hükümetin Tarımsal Destek, Zam Ve Süt Fiyatıyla İlgili Politikasına Tepki Göstermek İçin Yapacağını Duyurduğu Eylemleri Askıya Aldı

NAİMOĞULLARI:'EYLEM YAPMA DEĞİL, ÇÖZÜM BULMA YOLUNA GİDİYORUZ”
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NAİMOĞULLARI: “EYLEM YAPMA DEĞİL, ÇÖZÜM BULMA YOLUNA GİDİYORUZ. ORTADA BÖYLE BİR NİYET VAR. 23 ŞUBAT’TA BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ İLE YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ”

 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin tarımsal destek, zam ve süt fiyatıyla ilgili politikasına tepki göstermek için yapacağını duyurduğu eylemleri askıya aldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la dün bir araya geldiklerini ve görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi.

“EYLEM YAPMA DEĞİL, ÇÖZÜM BULMA YOLUNA GİDİYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile de görüştüklerini belirten Naimoğulları,Denktaş’la 23 Şubat Perşembe günü yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Naimoğulları, “Sayın Denktaş, 23’üne kadar süre istedi. Biz de eylem yapma değil, çözüm bulma yoluna gidiyoruz. Ortada böyle bir niyet var” dedi.

Hayvan üreticilerinin sıkıntılarını ve taleplerini hükümet yetkililerine bir daha ilettiklerini söyleyen Mustafa Naimoğulları, küçükbaş hayvan sütünün fiyatının yükseltilmesi gerektiğini de vurguladı.

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