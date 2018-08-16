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Naimoğulları: “Tarım Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlanmadı…”

Naimoğulları: “Tarım Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlanmadı…”

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:55
Naimoğulları: “Tarım Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlanmadı…”

HAYVAN ÜRETİCİLERİ VE YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BASIN TOPLANTISI İLE TALEPLERİNİ AÇIKLADI
 

NAİMOĞULLARI: “TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAYRAM ÖNCESİ YAPILAN GÖRÜŞMELERDE UZLAŞI SAĞLANMADI…BAYRAMDAN SONRA EYLEMLE HAREKETE GEÇECEĞİZ”
 

“SEKTÖRÜN BATIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bugün birlik binasında yönetim kurulu üyeleri ile basın toplantısı düzenleyerek, sorunlarını aktardı ve taleplerini açıkladı.
Naimoğulları, bakanlığı krize karşı hiçbir önlem almamakla suçlayarak, bayram süresi boyunca bekleyeceklerini fakat bayram sonrası en ağır eylemlerle harekete geçeceklerini, bu sektörün batırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
GÖRÜŞMELER
Naimoğulları, destekler ve çiğ süt fiyatları konusunda bir aydan beridir defalarca görüşmeler yapıldığını ancak ortaya hiçbir açılım konmadığını söyledi.
Hayvancıların batırıldığını savunan Naimoğulları, elektriğe, akaryakıta ve yem fiyatlarına gelen zamlardan dolayı hayvancının olumsuz etkilendiğini ifade etti.
Hammadde fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini belirten, son zamlarla arpa fiyatlarının yükseldiğini anlatan Naimoğulları, ülkedeki hayvancının durumunu kimsenin hesap etmediğini, Tarım sektöründe alınacak her olumsuz kararda zincirleme iflasa doğru gidileceğine işaret etti.
Naimoğulları, “bu konuları bakan Şahali’ye aktardıklarını fakat Şahali’nin bir bankacı ve bir muhasebeci gibi davrandığını” savundu.
Maliyetlerin bir an önce düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Naimoğulları, bu koşullarda üretimin mümkün olmadığını, krizin günden güne büyüyeceğine dikkati çekti.
TALEPLER
Naimoğulları Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bakanlığa ilettiği taleplerini de şöyle sıraladı;
“1. Acilen 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yeni çiğ süt fiyatlarını belirleyelim. Bu konuda bizim maliyet çalışmamız sonucu fiyatlar aşağıdaki gibidir.
Koyun sütü; (Destekli)
Eski Talep edilen
Açık= 3.61 4.50
Buzlukta = 3.83 4.70
Soğuk = 4.04 5.20

Keçi sütü; (Destekli)
Eski Talep edilen
Açık= 2.55 3.30
Buzlukta = 2.83 3.50
Soğuk = 3.01 3.70

İnek sütü; (Destekli)
Eski Talep edilen
Açık =1.73 (26 krş destek) 2.40
Buzlukta =1.84 (30 krş destek) 2.55
Soğuk =1.91 (30 krş destek) 2.70

Taban fiyatları; (inek sütünde)
Eski ; (sütek pirimi) Talep edilen
Açık ; 1.47 +7 2.14
Buzlukta ; 1.54 + 7 2.25
Soğuk ; 1.61 + 7 2.40
2.Arpa fiyatlarının desteklenerek 0,78 krş/kg’ dan verilmeye devam edilmesi bizim böyle bir kriz döneminde taleplerimizden olmazsa olmazımızdır. Asla arpa zammı konusu pazarlık dahi edemeyiz. Bu ülkedeki tüm hayvancının bizden talebidir, talepleridir.
3.Kaba ot konusunda bizim tahminlerimize ve hesaplamalarımıza göre önümüzdeki 8 aylık süre için minimum 30 bin ton balyanın ithal olarak getirilip desteklenmesi gerekmektedir. Balya konusunda karar verme aşamasının geç kalınmış olduğunu ve sıkıntı yaşayacağımızı görmekteyiz . Ümit ederiz ülkedeki hayvancıyı balasız bırakmazsınız.
4.Küçükbaş hayvancımıza hayvan başı verilen 100 tl yıllık D.G.D gelir desteği rakamının acilen yıllık 160 tl ye çıkarılması ve bekletilmeden verilecek olan destek yemlik arpa olarak üreticiye verilmelidir. Yoksa hayvanlar açlıktan ölmeye başlayacaktır.
5. Küçükbaş hayvancımız hayvanlarını hem kuraklıktan dolayı , hem de meralarda otlak kalmamasından dolayı ağıllara kapamak zorunda kalmıştır. Mutlak süretle 2017-2018 yılı için ve üreticinin ayakta kalabilmesinin ön koşulu hibe desteklerini artırmaktır. Bu konuda belli bir kaynak oluşturarak veya maliyeden talep ederek üreticiye yem desteği sağlamak zorundayız. Ciddi sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde ümit ederiz ki sağduyulu davranarak akılcı ve mantıklı çözüm yolları bularak bu dönemi de atlatacağız. “
 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 16:34
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