Naimoğulları: “Hükümet Geri Adım Atmazsa Eylem Şiddetini Artırarak Sürecek”

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eylemde, hayvancılar araçlarını Tarım Bakanlığı önünde bırakıp eylemlerine Pazartesi günü devam etme kararı aldı.



Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üyeleriyle görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerine yönelik çağrıda bulunarak 1.20’nin üzerindeki herhangi bir zammı kabul etmeyeceklerini belirtti.



Naimoğulları, hükümetin geri adım atmaması halinde pazartesi günü eylemlerine şiddetini artırarak devam ettireceklerini açıkladı.



