Naimoğulları: “Güzelyurt’ta Yakılan Eylem Ateşi Bölgelere Dağılacak!

HAYVAN ÜRETİCİLERİ GÜZELYURT’TA EYLEM YAPIYOR (2)

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Güzelyurt’ta yaktıkları eylem ateşinin bölgelere dağılacağını, daha sonra da Lefkoşa’ya geleceğini söyledi.

Naimoğulları, “çözüm için önerilerimiz masada, konuşmaya hazırız. Hayvan üreticisi böyle giderse batacak. Üç-beş kuruşun pazarlığının derdinde değiliz. Çağrılarımızı dikkate almazlarsa, Lefkoşa’da nasıl bir eylem yapacaklarını görecekler” dedi.

Üretimde, ihracatta, ithalatta planlama olmadığını savunan Naimoğulları, sektöre tüccar zihniyetiyle yaklaşıldığını söyledi.