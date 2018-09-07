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Naimoğulları: “Gelişmeleri Bekleyeceğiz. Çıkan Sonuca Göre Eylem Kararımızı Değerlendireceğiz”

Naimoğulları: “Gelişmeleri Bekleyeceğiz. Çıkan Sonuca Göre Eylem Kararımızı Değerlendireceğiz”

07 Eylül 2018 Cuma 10:35
Naimoğulları: “Gelişmeleri Bekleyeceğiz. Çıkan Sonuca Göre Eylem Kararımızı Değerlendireceğiz”

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği eylemlerinin 3’üncü günüde, hükümetle yapılan görüşmelerin olumlu neticelenmemesi sonucunda, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek taleplerini iletti.

 

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya üreticinin düştüğü durumu ve sektörün sıkıntılarını izah ettiklerini kaydetti.

 

Naimoğlulları, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tarım ve hayvancı sektörünün çok sıkıntı içerisinde olduğunu ve yapılan zamlarla girdi maliyetlerinin yükseldiğini, bundan dolayı da sektörün yok olacağını, kimsenin üretim yapamayacağını izah ettiklerini söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile haftalık olağan görüşmesinde, hayvan üreticilerinin sorunlarına çözüm arama konusunu gündeme getireceğini söylediğini dile getiren Naimoğulları, görüşme sonrasında kendilerinin aranıp son durum hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

 

Naimoğulları, eyleme devam ettiklerini, fakat Tarım Bakanlığı önüne gidip Cumhurbaşkanı’nın hükümet ile görüşmesinden çıkacak sonucu bekleyeceklerini belirterek, “Gelişmeleri bekleyeceğiz. Çıkan sonuca göre eylem kararımızı değerlendireceğiz” dedi.

 

NAİMOĞULLARI, AKINCI İLE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN TARIM BAKANLIĞI ÖNÜNDE DE AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Naimoğulları, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından, Tarım Bakanlığı önünde de açıklama yaptı.

Naimoğulları, Cumhurbaşkanı’na arpaya ve yeme yapılan artışla hayvancının kırılma noktasına geldiğini, hükümetlerin tarım ve üretim alanına bakış açısının değişmesi gerektiğini, zamların tarım sektörünün de düşünülerek yapılması gerektiğini, üreticinin durumunun da düşünülmesi gerektiğini, arpaya yapılan zammın yanlış olduğunu aktardıklarını söyledi.

Naimoğulları, bunun tüm toplumun sorunu olduğunu, beş bin hayvancı ailesi ile birlikte pek çok sektörün batacağını, hükümetin kuruş hesabı yaptığını, kuruş hesabı ile hayvancılığın yürütülemeyeceğini söylediklerini belirtti.

Naimoğulları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından kendilerine bilgi vereceğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 07.09.2018 14:04
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