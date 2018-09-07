Naimoğluları: “Hükümet Arpa Fiyatlarını Geri Çekecekse...”

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Hükümetin kuruş hesabı yaptığını iddia ederek bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu ve “Cumartesi, Pazar arpa fiyatlarını geri çekecekse, pazartesi günü gelip araçları çekeriz; geri çekmeyecekse ise pazartesi eylemlerin şiddetini arttıracağız” dedi.



Tarım Bakanlığı önündeki eylemle ilgili açıklama yapan Naimoğluları, eylem şekillerini değiştirdiklerini belirterek, araçlarını eylem yerinde bırakarak, eyleme pazartesi günü devam edeceklerini söyledi.



Bugün eylem yerinden ayrılacaklarını, cumartesi-pazar dinleneceklerini söyleyen Naimoğluları, uzlaşıdan yana olduklarını, ancak arpa fiyatının 1.20 TL’nin üzerine çıkmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti ve “Eğer bu noktada verecek bişeyleri yoksa, bizim de bu noktada ortaya koyduğumuz sadece yüzde ellilik zammın kabul edilebileceğidir” dedi.



Arpa konusunda yüzde yüz kırk beşlik zammın kabul edilemeyeceğini söyleyen Naimoğluları, kendilerinin de 1.2 TL’nin üzerine çıkmayacaklarını dile getirdi.



Dün sundukları yazılı önerilerin arkasında olduklarını ifade eden Naimoğluları, ancak yüzde elli zammın üstündeki zammı asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

