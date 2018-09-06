Naimoğluları: “Araçlı Eylemimiz Devam Edecek”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi sırasındaki görüşmelerde üreticilere sunduğu iyileştirici önerileri açıkladı. Bakanlıkla bir uzlaşı sağlanamadığının belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, eylemin sürdüğünü ve bugün üreticinin taleplerine cevap verilmesini umduklarını söyledi.





BAKANLIK ÖERİLERİ





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu eylemin haklı gerekçeleri olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ettik.Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın da katılımıyla, muhataplarımızla uzun bir müzakere yürüttük ve birtakım iyileştirici önerilerde bulunduk.” denildi.





Bakanlığın üreticilere önerileri şöyle:





“1- Arpa fiyatı 1.50 liraya çekilecek ve her ay 10 kuruşluk artışla Ocak ayında gerçek fiyatından satılmaya başlanacak.





2- Küçükbaş hayvan başı destek olarak açıklanan 60 kiloluk hibeye ek olarak Kasım, Aralık ve Ocak ayları için de 30'ar kilo olmak üzere toplam 90 kiloluk arpa alımı için faiz destekli ve Nisan ayı sonunda ödenmek kaydıyla kredi sağlanması. Kredi %10 faizli olup, takibi %15 dolayında ki faiz gideri devlet tarafından üstlenilecektir.





3- 16 - 31 Ağustos dönemi süt bedelleri, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenecektir.





4- Tüm yem hammadde şeri ile karma hayvan yemlerinin denetimli mal olarak ilan edilmesi ve fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi.





5- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonları hazırlanarak kullanımının sağlanması.





6- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılmasını sağlaması ve fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması.”





“KAMU MALİYESİNİ ZORLADIK”





Bakanlık açıklamasında, kamu maliyesinin kaynaklarını aşırı zorlandığı kaydedilerek, hazırlanan bu önerilerin kabul görmediği ve uzlaşı arayışının sonuçsuz kaldığı ifade edildi.





“BU DURUMDA KKTC HÜKÜMETİNİN DOĞRUDAN SORUMLULUĞU YOK”





Açıklamada, “Bir kez daha belirtmekte yarar vardır ki, yaşamakta olduğumuz olağan dışı koşulları ortadan kaldırmak hemen mümkün değildir ve bu koşulların kaynağı ülkemiz dinamiklerinden de kaynaklanmamaktadır. Dahası, bu durumun oluşmasında KKTC hükümetinin doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır.Bu nedenle, ne zaman durağan hale geleceği henüz öngörülemeyen bu olağanüstü koşullar karşısında yapılması gereken dayanışma içinde olmak ve asgari müştereklerde uzlaşarak üretim faaliyetinin devamına katkıda bulunabilmektir.” ifadelerine yer verildi.





NAİMOĞLULARI: “ARAÇLI EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK”





Öte yandan bu sabah TAK’a açıklamada bulunan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün hükümet yetkilileriyle planlanmış bir görüşmeleri olmadığını, Başbakanın ilerleyen saatlerde ülkeye geri dönmesine bağlı bir görüşme olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu aktardı.





Naimoğulları, araçların Terminal Bölgesi ile Tarım Bakanlığı bölgesi arasında durduğunu hatırlatarak, bazı araçların işlerini yapmak için geri döndüğünü fakat ilerleyen saatlerde yine Lefkoşa’ya geleceklerini bildirdi.





Akşam saat 20.00 sıralarında sonlandırılan toplantı neticesinde Bakanlıkla bir uzlaşı sağlanamadığının altını çizen Naimoğulları, eylemin sürdüğünü ve bugün üreticinin taleplerine cevap verilmesini umduklarını söyledi.













